Cambia la programmazione de La7 per la nuova stagione televisiva autunnale. Una delle novità più importanti riguarda il palinsesto della domenica sera che, dopo quattro anni, farà a meno della presenza di Massimo Giletti. Il giornalista e conduttore televisivo, quest'anno non occuperà più lo slot della prima serata del dì di festa, ma traslocherà al mercoledì sera, evitando così lo scontro diretto con Fabio Fazio in onda su Rai 3 con il suo Che tempo che fa.

Massimo Giletti lascia la domenica sera de La7: ecco le novità della programmazione autunnale

Nel dettaglio, il cambio programmazione significativo de La7 per questa nuova stagione autunnale riguarderà proprio la domenica sera.

Il talk show Non è l'Arena, che per ben quattro stagioni è stato uno dei programmi di punta del dì di festa della rete, cambierà ufficialmente giorno di messa in onda.

A confermarlo è stato Massimo Giletti in una recente intervista, svelando di fatto che quest'anno sarà fuori dalla domenica sera di La7 e ammettendo che per lui sarà una vera e propria sfida, riuscire a conquistare pubblico in un'altra serata.

A partire dal prossimo 29 settembre, Non è l'Arena condotto da Giletti approderà nella prima serata del mercoledì. Il programma cambierà anche la durata, dato che in settimana non potrà cominciare alle 20:35, così come accadeva di domenica sera.

Non è l'Arena di Giletti cambia giorno ed evita la sfida con Fazio

La nuova edizione del talk show che mescola attualità, informazione politica ed inchieste, sarà in onda dalle 21:15 circa, subito dopo il consueto appuntamento feriale con Otto e Mezzo condotto da Lilli Gruber.

"Dopo 4 anni ho bisogno di sfide nuove. Non è semplice cambiare le abitudini dei telespettatori", ha ammesso Giletti anche se lasciando la domenica sera eviterà lo scontro diretto con Che tempo che fa, il talk show condotto da Fabio Fazio su Rai 3.

Lo scorso anno, Giletti pur difendendosi bene con il suo talk show, nella prima parte della domenica sera ha perso nella sfida auditel contro il talk show di Fazio.

La replica di Giletti a chi lo accusa di populismo

Di mercoledì sera, però, la sfida non sarà facile dato che sempre su Rai 3 c'è il "sempreverde" Chi l'ha visto condotto da Federica Sciarelli mentre su Rete 4 proseguirà l'appuntamento con Zona Bianca, il talk politico condotto da Giuseppe Brindisi.

"Voglio stare al centro della settimana per essere al centro di quello che succede", ha ammesso Giletti parlando del cambio programmazione che lo riguarda su La7.

E quando gli fanno notare che viene considerato un "populista" per i toni delle sue trasmissioni, Giletti replica dicendo: "Io non sto nei palazzi, io sto con la gente non con le piazze".