È tempo di cambiamenti a Striscia la notizia, il celebre tg satirico ideato da Antonio Ricci, che tornerà in onda a partire da lunedì 27 settembre in diretta televisiva su Canale 5. Per questa nuova edizione ci saranno delle novità legate non solo ai nuovi conduttori che siederanno dietro al bancone del celebre tg satirico ma anche per quanto riguarda le veline. Antonio Ricci, infatti, ha deciso di puntare su due volti nuovi e la scelta finale è ricaduta su due ex allieve di Amici di Maria De Filippi.

Il ritorno di Striscia la notizia: le novità

Nel dettaglio, le anticipazioni su Striscia la notizia 2021/2022, rivelano che quest'anno il tg satirico andrà in onda a partire dal 27 settembre e si partirà con una nuova coppia di conduttori.

Trattasi di Vanessa Incontrada e Alessandro Siani: per entrambi si tratta della prima volta dietro al bancone del tg satirico e saranno così una coppia del tutto inedita per il programma, che andrà ad alternarsi a quelli che sono i volti storici del programma come nel caso di Ezio Greggio e Michelle Hunziker.

Grande attesa, però, anche per le due nuove veline di questa stagione che arrivano direttamente dal cast di alcune precedenti stagioni di Amici di Maria, il seguitissimo talent show Mediaset.

Le nuove veline di Striscia sono due ex allieve di Amici di Maria

La velina bionda di Striscia la notizia è la giovane Talisa Jade Ravagnini, di soli 20 anni ed è nata a Milano. La sua carriera televisiva è nata nella scuola di Maria De Filippi e nel corso degli anni ha avuto modo di partecipare anche a diverse collaborazioni internazionali.

Talisa, ad esempio, ha ballato nel video di "Look at her now" di Selena Gomez e più recentemente anche in "Psyco", il brano portato al successo da Arisa.

In una recente intervista, Talisa ha ammesso di avere due ex veline che prende come punto di riferimento per questa nuova avventura di Striscia la notizia.

Trattasi di Elisabetta Canalis e Federica Nargi che, proprio in questa stagione televisiva sono entrambe rientrate sul piccolo schermo: la prima come conduttrice di Vite da copertina su Tv8 e la seconda come concorrente a Tale e Quale Show.

Giulia Pelegatti, la velina mora di Striscia la notizia

E poi ancora, la seconda veline, quella mora, di Striscia la notizia 2021/2022 è la giovanissima Giulia Pelegatti, 22 anni originaria della Toscana di Prato.

Anche per lei, il debutto nel mondo della televisione è iniziato grazie alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, dove fu una delle concorrenti dell'edizione del 2016.

A seguire, Giulia ha avuto modo di lavorare in tante altre produzioni televisive: da Domenica In a Colorado, passando per Felicissima Sera, lo show di Pio e Amedeo in onda recentemente su Canale 5.