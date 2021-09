Can Yaman e Diletta Leotta sono stati per tutta l'estate al centro del Gossip per la loro chiacchieratissima storia d'amore. I due, però, ad un certo punto hanno fatto perdere le loro tracce e questo amore che aveva fatto sognare i tantissimi fan, è finito nel dimenticatoio. A distanza di un po' di settimane, sebbene i due non abbiano mai confermato ufficialmente la fine della loro relazione, Diletta è tornata a parlare ed ha svelato di aver scelto anche di cambiare casa perché non ne poteva più delle continue attenzioni da parte dei media.

L'addio tra Can Yaman e Diletta Leotta

Nel dettaglio, Can Yaman e Diletta si sono ritrovati per svariati mesi al centro dell'attenzione mediatica per questa storia d'amore che ha fatto sognare i fan ma che, al tempo stesso, ha scatenato anche accese polemiche.

Fin dal primo momento, infatti, non sono mancati i dubbi sulla coppia e qualcuno ha addirittura ipotizzato che la loro fosse una storia d'amore "per contratto".

Da inizio agosto, Can e Diletta hanno fatto perdere le loro tracce: i due non sono più apparsi insieme e ormai sembrano aver intrapreso delle strade completamente differenti. Insomma non ci sarebbero più dubbi sul fatto che si sarebbero detti addio in maniera definitiva e che ormai la loro relazione sia giunta al capolinea.

'L'obiettivo è massacrarmi', sbotta Diletta Leotta

In questi giorni, però, Diletta è tornata a parlare dell'ultimo periodo che l'ha vista perennemente protagonista del gossip italiano, con tanto di paparazzi che l'hanno seguita "giorno e notte" per scovare ogni minimo dettaglio della sua storia d'amore con Can Yaman.

La presentatrice si è duramente sfogata contro chi, nel corso degli ultimi tempi, avrebbe violato la sua privacy.

"L'obiettivo è quello di massacrarmi, demoralizzarmi, togliermi un po' di energie", ha spiegato la conduttrice sportiva come riportato sulle pagine della rivista diretta da Riccardo Signoretti.

Il duro sfogo di Diletta Leotta sulla vita privata

Diletta non ha nascosto che, in questo modo, è convinta che si stia massacrando anche la sua professionalità e questo proprio non le va giù.

Tutto nasce dall'eccessiva attenzione mediatica che ruota intorno alla sua vita privata e in particolar modo alla sua storia d'amore con l'attore turco, che ha tenuto banco per tutta l'estate tra foto social e paparazzate varie, prima dell'addio.

"Si sposta su aspetti futili, che non sono rilevanti perché sono cavoli miei", ha spiegato la conduttrice aggiungendo di aver scelto anche di cambiare casa perché ormai non si sentiva più tranquilla, complice la presenza di alcuni droni che la scorsa primavera la spiavano dalla finestra.