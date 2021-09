Jo Squillo lo aveva annunciato e lo ha fatto davvero. In occasione della terza puntata del Grande Fratello Vip 6, la concorrente si è mostrata con il niqab - velo integrale islamico. La diretta interessata aveva spiegato che il suo gesto era un atto di solidarietà per le "sorelle afgane". A quanto pare, il compagno di Vera Gemma non sembra pensarla allo stesso modo. Jeda ha accusato la "vippona" di incoerenza.

Il messaggio dell'artista

In un'intervista Jo Squillo - prima di entrare nella casa più spiata d'Italia - aveva rivelato di voler indossare il velo islamico.

L'intento dell'artista era quello di rendere omaggio alle donne afgane. A detta della 59enne, un'artista deve mandare dei messaggi di riflessione anche in un contesto diverso dal quotidiano. Infine, la diretta interessata ha sostenuto che il suo gesto non sarebbe una provocazione ma un messaggio solidale.

Detto, fatto: Jo Squillo per tutta la terza puntata del Reality Show ha indossato il velo islamico integrale.

La stoccata di Jeda

Grazie alla partecipazione all'Isola dei Famosi di Vera Gemma, i telespettatori hanno conosciuto Jeda. Quest'ultimo è il compagno dell'attrice e regista romana e attraverso il suo modo di essere è entrato nelle simpatie dei telespettatori. Attraverso il suo profilo Instagram, il giovane si è scagliato contro Jo Squillo.

Il diretto interessato ha pubblicato uno scatto inserito sul proprio account dalla gieffina. La fotografia mostra alcune donne a confronto nel 1972 e nel 2021: le prime sono libere di indossare gli abiti che vogliono mentre le seconde indossano il burqa. Jeda si è domandato cosa significhi per Jo Squillo la foto postata sui social.

Poi, ha ironizzato: "Che atto di solidarietà". Successivamente, il compagno di Vera Gemma si è domandato perché la "vippona" abbia indossato il niqab se lo ritiene una limitazione. Infine, Jeda ha concluso con una stoccata: "Sei incoerente nel tuo perbenismo".

La reazione di Signorini

In apertura di puntata, Alfonso Signorini ha notato il look di Jo Squillo e ha chiesto alla 59enne di spiegare la sua scelta.

A quel punto la diretta interessata ha riferito di essere vicina alle donne afgane anche in un momento di leggerezza come può essere il Grande Fratello Vip. il conduttore ha ringraziato la concorrente per il bellissimo messaggio mandato, ma ha anche invitato la 59enne a cambiare look: "Adesso puoi togliertelo eh, mica posso vederti tutta la puntata così".

Di fronte alla richiesta di Signorini, la concorrente si è chiesta come facciano le donne a vivere così. Poi, però, ha cercato di spiegare meglio il suo pensiero per non essere fraintesa: "Nel massimo rispetto di chi indossa il burqa dobbiamo fare dei passi da gigante".