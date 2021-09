Ormai è ufficiale l'addio di Terence Hill a don Matteo, la serie cult che lo ha fatto tanto amare al pubblico di Rai 1. E' tempo di congedarsi per l'attore, ma non di riposare: girerà infatti due film, uno western e uno di Natale, come dichiarato dal produttore Luca Bernabei. I telespettatori dovranno però rinunciare all'iconico prete in bicicletta, che lascerà il posto a don Massimo, interpretato da Raoul Bova, già sul set per girare le nuove puntate. E proprio da queste arrivano clamorose anticipazioni su come don Matteo lascerà la Serie TV. Di seguito, tutti i dettagli.

Come esce di scena don Matteo? Le anticipazioni della nuova stagione

Finalmente, arrivano interessanti dettagli su come don Matteo lascerà le scene. Se è stato ufficializzato l'addio, fino a ora non era trapelato alcun dettaglio sulle circostanze della sua partenza. A svelarlo è un'intervista a Raoul Bova pubblicata sull'ultimo numero di Sorrisi e Canzoni Tv. L'attore vestirà i panni di don Massimo, colui che sostituirà l'amato prete in bicicletta dallo sguardo buono. Il nuovo parroco sarà molto diverso, a partire dall'abbigliamento: niente veste ma outfit comodo e 'dark', con una croce al collo. E addio anche alla bicicletta, visto che don Massimo sfreccerà in moto. Come svelano le nuove e inedite anticipazioni di don Matteo 13, il prete scomparirà nel nulla e Cecchini inizierà a indagare.

Il primo dei sospettati sarà proprio il misterioso seminarista arrivato al paesino. L'ultima puntata nella quale vedremo Terence Hill sarà la quarta.

Cecchini certo che don Massimo sia coinvolto nella sparizione di don Matteo

La sparizione del prete lascerà tutti attoniti, che fine avrà fatto e cosa gli è successo? Le anticipazioni della nuova stagione di don Matteo svelano che Cecchini inizierà immediatamente a indagare e che i suoi sospetti di concentreranno sul sostituto del prete, ovvero don Massimo.

Il nuovo arrivato ha un passato oscuro, ha rischiato di perdere la vita e ha ritrovato la voglia di lottare proprio grazie a un incontro spirituale con l'amato prete dagli occhi color cielo. Cecchini, per testare la sincerità del seminarista, lo interrogherà sui Dieci Comandamenti e sulla data di nascita di Gesù, preoccupato dal fatto che non sia un vero prete.

Tuttavia, con il passare del tempo, il commissario inizierà ad avvicinarsi al seminarista, accettando il fatto che il buon caro don Matteo non tornerà mai più. A continuare a far compagnia ai telespettatori ci saranno però Natalina, Pippo, Anna, Marco e Sergio. Tornerà anche il buon Anceschi, ora capitano, insieme alla figlia Valentina. Un dramma accompagnerà il suo rientro, ovvero la morte dell'amata moglie.