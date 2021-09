La casa del Grande Fratello Vip, presto potrebbe accogliere un'altra protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island. Dopo essere stata ospite di due puntate consecutive, a Valentina Nulli Augusti è stata fatta una domanda che potrebbe anticipare il suo imminente ingresso nel cast del reality-show. Se Alfonso Signorini ha lasciato intendere che la ex di Tommaso potrebbe essere una nuova concorrente, tra le mura di Cinecittà sono in tanti a criticarla e a prenderla in giro per come si atteggia davanti alle telecamere.

Il futuro di Valentina vicino al Grande Fratello Vip

L'eliminazione precoce di Tommaso Eletti dal Grande Fratello Vip, potrebbe aver spalancato le porte alla sua arrabbiata ex. Alfonso, infatti, ha invitato Valentina Nulli Augusti alle ultime due puntate del suo programma, scegliendo di darle molto spazio sia per chiarire con il giovane che per confrontarsi con gli inquilini che più l'hanno criticata in questi giorni.

Al termine di un discusso faccia a faccia con Soleil, Sophie e Alex, la romana è stata spiazzata da una domanda con la quale il conduttore potrebbe aver anticipato un colpo di scena riguardante il prossimo futuro.

"Ma a te piacerebbe entrare lì dentro, in quello che definisci un covo di vipere?", ha chiesto Signorini alla 40enne dopo averla sentita punzecchiare molti abitanti della casa con parole non proprio carine.

La donna ha risposto in modo affermativo ed ha aggiunto: "Le anniento tutte".

Lo sfogo di Katia dopo la diretta del Grande Fratello Vip

Se Valentina sarà oppure no una nuova concorrente del Grande Fratello Vip, lo si saprà con certezza solamente tra qualche giorno, quando Alfonso riaccoglierà in casa Aldo Montano (in isolamento dopo aver partecipato ad un evento istituzionale) e forse annuncerà l'ingresso nel cast di Nulli Augusti.

La partecipazione della romana alle ultime due puntate del format Mediaset, ha fatto storcere il naso a quei vipponi che da sempre si sono schierati dalla parte di Tommaso nella diatriba nata dopo Temptation Island.

Tra coloro che mal sopportano la 40enne, spicca Katia Ricciarelli, che proprio la scorsa notte si è lasciata andare a parole non proprio carine nei confronti della sua possibile futura compagna d'avventura.

"Se veniva qui dentro, la facevamo nera. Non mi è piaciuto quello che ha detto, non siamo una casa di vipere", ha tuonato la cantante dopo aver assistito al nuovo breve confronto tra Valentina ed Eletti.

"Lui era emozionato e mi sono affezionata, sarei contenta se tornasse. Ma lei proprio no", ha concluso l'artista.

Attesa per la prossima puntata del Grande Fratello Vip

Anche Soleil ha tirato ancora in ballo Valentina dopo la puntata del GF Vip del 27 settembre. La notte successiva al loro faccia a faccia, Sorge ha voluto fare l'imitazione di Nulli Augusti davanti ad alcuni compagni, scatenando la loro ilarità e quella del web.

Insomma, qualora l'ex protagonista di Temptation Island dovesse davvero diventare una concorrente della sesta edizione, potrebbe trovare ad accoglierla persone ostili e per nulla contente del suo ingresso nella casa.

La prossima diretta del reality Mediaset, è prevista per venerdì 1° ottobre, perciò è improbabile che la romana entri in gioco subito perché tutti i vipponi devono affrontare una quarantena di qualche giorno prima di varcare la soglia della porta rossa. Il debutto di Valentina nel ruolo di concorrente, dunque, non dovrebbe avvenire prima di una settimana/dieci giorni: anche Aldo Montano è in isolamento da tempo in un albergo dopo essere uscito per poche ore per un impegno preso in precedenza.