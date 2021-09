Il Grande Fratello Vip 6 entra nel vivo e, quest'anno, tra i nuovi concorrenti che popolano la casa più spiata d'Italia vi è anche il giovane Tommaso Eletti, protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island, assieme alla sua fidanzata Valentina. I due si sono detti addio al termine dell'esperienza vissuta nel reality show delle tentazioni e, in queste ore, Tommaso è tornato a parlare della sua ex all'interno della casa di Cinecittà, lasciandosi andare a delle rivelazioni intime sul loro rapporto.

Tommaso Eletti, al GF Vip 6, svela dei dettagli intimi sul rapporto con l'ex Valentina

Nel dettaglio, Tommaso Eletti a distanza di poche ore dal suo ingresso al Grande Fratello Vip 6 è tornato già a parlare del suo rapporto con l'ormai ex fidanzata Valentina.

Questa volta, però, il giovane ragazzo si è lasciato andare a delle confessioni particolarmente intime che non sono passate inosservate sul fronte social e che hanno scatenato non poche polemiche.

Il ragazzo, infatti, ha parlato di quelli che erano i suoi rapporti intimi con l'ormai ex fidanzata, svelando che non usavano precauzioni, dato che se fosse arrivato un figlio, per loro non sarebbe stato un problema.

"Durante quei momenti, anche se capitava un figlio, non faceva niente", ha dichiarato Tommaso che ha usato poi un'espressione poco carina e raffinata per parlare della sua intimità con la donna.

'Ero malato del suo corpo', ammette Tommaso nella casa del GF Vip

Ma le rivelazioni di Tommaso non sono finite qui, perché nel corso della chiacchierata fatta in casa con gli altri inquilini, ha anche definito Valentina "una mamma" per lui, complice la differenza sostanziale di età di ben 20 anni.

Per Eletti, però, il loro non era un "rapporto malato" così come in tanti hanno pensato dopo averli visti all'azione a Temptation Island, ma semplicemente "eccessivo".

"Ero malato del suo corpo, non poteva mettere il bikini e andare al mare da sola", ha ribadito ancora una volta Tommaso proprio come aveva già fatto ai tempi della partecipazione al reality show delle tentazioni, prodotto da Fascino di Maria De Filippi.

Le parole di Tommaso su Temptation Island

Tommaso ha poi ammesso che grazie all'esperienza vissuta a Temptation Island, ha capito tante cose ma secondo lui, le avrebbe capito lo stesso anche senza partecipare a questo tipo di trasmissione.

In questo secondo caso, per Tommaso, non ci sarebbero dubbi sul fatto che il suo rapporto con Valentina non si sarebbe rovinato.

"C'erano errori da tutte e due le parti, comunque", ha chiosato Tommaso ammettendo di non aver mai gradito le bugie che nel corso degli anni gli avrebbe raccontato la sua ormai ex fidanzata.