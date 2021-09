Cosa succede tra Sangiovanni e Giulia Stabile? È questa la domanda che si pongono i tantissimi fan della coppia nata nella scuola di Amici, preoccupati perché da un po' di giorni i due non si mostrano più insieme sui social e sembrano aver intrapreso due strade differenti. A parlare della coppia, in queste ore, ci ha pensato anche l'esperto di gossip Amedeo Venza, il quale ha svelato che ci sarebbe un po' di maretta tra i due giovani artisti lanciati dalla scuola di Maria De Filippi.

Il retroscena su Giulia e Sangiovanni: la coppia già in crisi dopo Amici?

Nel dettaglio, Giulia e Sangiovanni da un po' di tempo non si mostrano più in coppia, così come accadeva ai vecchi tempi.

Inoltre ha fatto molto chiacchierare l'assenza del cantante alla festa di compleanno di Deddy, dove invece era presente Giulia Stabile assieme a Rudy Zerbi.

"Giulia al compleanno di Deddy senza Sangio! I fan della coppia sono disperati", ha scritto Amedeo Venza sui social, lanciando poi anche un retroscena su quanto starebbe succedendo.

"Persone vicine dicono che si siano un po' staccati per diversi motivi, però se non parlano loro noi non azzardiamo nulla", ha scritto l'esperto di gossip

I nuovi impegni di Sangiovanni dopo il successo ad Amici

In attesa di scoprire se i due protagonisti della passata edizione di Amici faranno chiarezza su queste nuove indiscrezioni e sui rumor che circolano sul loro conto, si preparano ad affrontare una nuova stagione lavorativa che sarà per entrambi ricca di impegni.

Sangiovanni, dopo aver conquistato il pubblico con il suo primo album di inediti e dopo aver scalato le classifiche con la sua hit estiva "Malibù", tornerà a scrivere per poter mettere a punto un nuovo album.

E, in vista del Festival di Sanremo 2022, non è escluso che possa anche proporre un brano alla commissione tecnica della kermesse musicale e quindi prendere parte alla nuova edizione dello show previsto a febbraio su Rai 1.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il ritorno di Giulia Stabile nel cast di Amici 21

Per Giulia Stabile, invece, è previsto il ritorno in scena ad Amici 21. La ballerina vincitrice della passata edizione, ritornerà nel cast del talent show Mediaset, ma questa volta in una veste diversa.

Giulia, infatti, ha ammesso di essere stata scelta da Maria De Filippi, la quale le ha chiesto di ritornare in questa nuova edizione dove vestirà i panni di professionista ma sarà anche una "coach" per i nuovi allievi che si metteranno in gioco per cercare di arrivare alla conquista della vittoria finale.

La prima puntata di questa nuova edizione è in programma il 19 settembre: eccezionalmente per i primi appuntamenti, Amici approderà nella domenica pomeriggio di Canale 5.