Alcuni giorni fa, la casa del Grande Fratello è stata sorvolata da un aereo con una particolare scritta: "R, per sempre e 1 giorno. Ti amo". Poco dopo tutti i concorrenti hanno scoperto che la dedica era per Raffaella Fico, la quale ha rivelato: "Ci conosciamo da un mese e mezzo. È un grande amore". Con la sua dichiarazione, però, la modella ha fatto intendere di aver mentito, quando all'ingresso del reality show aveva dichiarato di essere single. Durante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip, infatti, Alfonso Signorini ha comunicato a Raffaella Fico che qualcuno le aveva inviato ben cento rose rosse e la sua risposta non si è fatta attendere.

La showgirl si è rivolta direttamente al suo fidanzato e ha confessato: "Piero ti amo anch'io".

Valentina Colombi: 'Piero fino a un mese e mezzo fa si sentiva con me'

Poco dopo aver confessato in diretta tv, della sua nuova storia d'amore con un presunto Piero, Raffaella Fico è stata subito criticata dall'ex fidanzata di Piero Neri, la quale ha contattato la redazione del settimanale "Chi", per raccontare la sua versione dei fatti. Valentina Colombi ha voluto fare chiarezza, riguardo la sua storia passata con Piero Neri, sostenendo che l'uomo l'avrebbe cercata fino ad agosto scorso: "Lui sostiene di essere innamorato di Raffaella, ma fino a un mese e mezzo fa si sentiva con me e mi diceva delle parole importanti"

"Siamo stati fidanzati per tre anni - ha continuato - poi ci abbiamo riprovato per tre mesi, ma quest'estate Piero si è fatto sentire".

Valentina Colombi ha parlato di alcuni particolari della relazione avuta con l'imprenditore: "In questi tre anni sono sempre stata a casa sua. Sono affezionata ai suoi genitori e anche lui con i miei, mio fratello, i miei nonni, lo conoscono tutti".

Valentina Colombi: 'Raffaella è stata presa in giro'

Valentina Colombi, ex fidanzata del nuovo amore di Raffaella Fico, ha raccontato diversi dettagli della sua storia d'amore vissuta con l'imprenditore livornese, sostenendo che l'uomo fino ad agosto sarebbe voluto stare con lei: "È stato un amore immenso.

Avevamo pensato di sposarci e avere dei figli. Poi è subentrata la gelosia. Siamo stati in contatto fino al 6 agosto, mi ha chiesto di andare in Sardegna e a Saint-Tropez. Lui voleva stare con me, ma da parte mia il sentimento era finito".

Colombi ha dichiarato di aver saputo della relazione tra Piero e Raffaella soltanto attraverso i social, ma di essere certa che l'uomo è ancora innamorato di lei: "Una persona che un mese fa diceva che avrebbe fatto di tutto per me, che ero l'amore della sua vita e che non si sarebbe mai arreso, è ancora innamorato di me (...) Non ha mai smesso di essere innamorato, lo sanno tutti", ha confessato la ventottenne.