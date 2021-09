Il Grande Fratello Vip 6 ha preso avvio da meno di una settimana. Nel programma condotto da Alfonso Signorini sta già capitando di tutto. Diverse le squalifiche richieste dal popolo del web come quelle per Katia Ricciarelli che potrebbero concretizzarsi nel corso della seconda puntata del reality in onda venerdì 17 settembre 2021 alle 21:30 su Canale 5. Inoltre si è passati al possibile ritiro anticipato di Raffaella Fico. La 33enne campana, infatti, è tra gli inquilini che non è alla ricerca dell'amore, in quanto è fidanzata con Piero Neri e proprio l'assenza del ragazzo la sta facendo tentennare riguardo alla permanenza nella casa più spiata d'Italia.

Raffaella a dialogo con Antinolfi

Raffaella Fico ha parlato con l'inquilino del GF Vip 6 Gianmaria Antinolfi. La gieffina ha rivelato al suo compagno d'avventura: "Mi sono fidanzata da pochissimo ed è difficile il distacco". Raffaella ha aggiunto inoltre che insieme a Piero Neri stavano vivendo i primi momenti assieme. In seguito, l'ex compagna di Mario Balotelli ha svelato ad Antinolfi che nei confronti del suo fidanzato sente un sentimento, definendosi innamorata. Nonostante Raffaella Fico abbia sottolineato che la sua relazione va avanti da solo un mese, tra lei e Neri c'è amore. La campana prima di varcare la porta rossa della casa di Cinecittà si è dichiarata fidanzatissima. Le sue attenzioni sono rivolte solo ed esclusivamente al suo ragazzo non avendo intenzioni di lasciarsi tentare nella sua esperienza al Grande Fratello Vip 6. Antinolfi ha voluto rincuorare la showgirl affermando che nel momento in cui termineranno la loro esperienza nel reality show ritroveranno tutti i loro affetti.

Piero Neri è il fidanzato di Raffaella Fico

Sul fidanzato di Raffaella Fico non si conoscono molte informazioni se non che si chiama Piero Neri ed è un giovane molto abbiente di Forte dei Marmi. Come rivelato dalla giovane campana la love story va avanti da circa un mese e sembrerebbe che sia nata dopo un vero e proprio colpo di fulmine.

Non mancano i rumor in base ai quali Neri avrebbe intenzione di compiere il grande passo con Raffaella. Indiscrezioni che non hanno trovato conferme.

Nel corso della prima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 13 settembre 2021 su Canale 5, non è mancata la sorpresa nello scoprire che la relazione d'amore di Raffaella Fico con Neri.

In particolare, le due opinioniste che affiancano Alfonso Signorini durante le serate live, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe sono rimaste spiazzate in quanto credevano che la 33enne fosse single.

Il conduttore del reality, tuttavia, è apparso un po' scettico dichiarando che tutto può cambiare quando si vive nella casa del Grande Fratello Vip.