Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi si sono riviste dopo gli screzi del Grande Fratello Vip. È questa la chicca di Gossip che, nel corso delle ultime ore, ha fatto il giro del web e dei social. Le due showgirl ed influencer, che lo scorso anno si sono battagliate tra le mura domestiche di Cinecittà, si sono incontrate durante una sfilata di moda che si è tenuta a Milano e si sono lasciate andare a delle stories fatte insieme. A quanto pare, stando a quando riportato da Alessandro Rosica, non sarebbe tutto rose e fiori.

L'incontro tra Giulia ed Elisabetta dopo il GF Vip 6

Nel dettaglio, ad immortalare il momento del fatidico incontro avvenuto a Milano, è stata proprio Elisabetta Gregoraci che sui social ha postato una story del momento in cui ha beccato Giulia Salemi.

Il momento dell'incontro tra le due ex gieffine, che per lungo sono state rivali "per colpa" di Pierpaolo Pretelli, non è passato inosservato sul web e sui social.

In moltissimi hanno ripreso la story di Elisabetta e si sono chiesto cosa fosse successo dato che le due, da quando hanno messo piede fuori dalla casa di Cinecittà, si sono sempre ignorate del tutto.

A commentare l'incontro tra Elisabetta e Giulia, ci ha pensato l'esperto di gossip Alessandro Rosica, che dal suo profilo ufficiale Instagram ha parlato di quello che è accaduto nelle ultime ore a Milano, senza nascondere che c'è qualcosa di strano.

Il retroscena di Rosica su Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi

E così, l'esperto di gossip molto seguito sui social, si è lasciato andare ad un retroscena legato al rapporto tra le due ex protagoniste del Grande Fratello Vip 5, ammettendo che il rapporto tra le due non sarebbe affatto dei migliori.

"Solo per forza maggiore, ve lo assicuro. Anche perché Elisabetta l'ha sempre odiata. E Giulia non la stima", ha sentenziato Rosica commentando la notizia dell'incontro avvenuto tra le due con tanto di story su Instagram.

"Quindi tranquilli, buon viso a cattivo gioco per entrambe", ha proseguito ancora Rosica sui social, confermando di fatto che questo incontro non sancirebbe la nascita di un'amicizia o di una "tregua" tra Elisabetta e Giulia Salemi, così come ipotizzavano già i fan.

Pierpaolo Pretelli non commenta l'incontro tra Giulia ed Elisabetta

In attesa di scoprire se le due torneranno sull'argomento e su questo incontro avvenuto a Milano, Pierpaolo Pretelli è rimasto in silenzio e non ha commentato ciò che è successo tra la sua fidanzata e la sua "ex fiamma".

Pretelli, in questo momento continua ad essere concentratissimo sul suo lavoro: l'ex velino di Striscia la notizia è nel cast di Tale e Quale Show 2021, dove il prossimo venerdì sera vestirà i panni del giovane Sangiovanni.