Le porte della scuola di Amici si sono riaperte da pochissimo tempo ma già i fan del talent show stanno imparando a conoscere i nuovi talenti che hanno ottenuto uno dei banchi messi a disposizione. Cantanti e ballerini, però, non possono di certo dormire sonni tranquilli: tutti i ragazzi dovranno dimostrare giorno dopo giorno di meritare il posto ottenuto. Per rendere chiaro ai ragazzi il tipo di vita che li attende nei prossimi mesi, Maria De Filippi stessa, dopo aver convocato tutti nelle scalinate della casetta, ha mostrato delle schede riassuntive che illustrano chiaramente il regolamento di Amici 21.

Tutti gli alunni dovranno dimostrare di meritare il banco

Nessuno può stare tranquillo all'interno della scuola di Amici: il talent giunto alla ventunesima edizione punta da sempre all'eccellenza ma dopo la stagione passata che ha sfornato talenti del calibro di Sangiovanni, Giulia Stabile, Deddy ed Aka7even, per le nuove leve non sarà facile il percorso all'interno del programma. I punti di riferimento di professori e pubblico sono di certo elevati e quindi da aspiranti cantanti e ballerini si pretende molto. Il nuovo regolamento presentato dalla conduttrice pare proprio precisare tale aspetto.

"Ogni giorno ciascun allievo deve dimostrare di meritare il banco nella scuola di Amici": è questo il primo punto dell'ordinamento della scuola.

Per tale ragione, dopo una settimana di preparazione che prevede almeno due canzoni o due coreografie in base alla disciplina dell'alunno, ogni allievo presenterà la sua felpa azzurra (ottenuta durante la prima puntata) al professore di riferimento che gli ha dato il banco e sarà solo lui (o lei) a decidere se può mantenere o meno il banco.

Gli altri coach in questa circostanza non potranno dire nulla. Se il professore non vuole confermare la felpa l'alunno dovrà lasciare la scuola a meno che un altro membro della commissione non lo voglia nella sua squadra.

La classe di Amici 21 potrà subire modifiche

Esiste però anche la sospensione della felpa: se un professore ha un dubbio in merito ad un talento, può sospendere il giudizio fino a che non avrà le idee chiare.

Inoltre, ogni coach può sostituire in qualsiasi momento un membro della sua squadra con un altro alunno ritenuto più meritevole. Inoltre, ogni professore può proporre di far sfidare un ragazzo individuato ai casting con il membro della squadra di un altro coach. Se quest'ultimo dovesse perdere la sfida, lascerà la scuola e il nuovo talento entrerà di diritto nella squadra del professore che ha proposto lo scontro.

Pare chiaro che i giovani talenti di Amici 21 dovranno quotidianamente essere pronti ad affrontare ogni tipo di evenienza. Nella giornata di oggi, giovedì 23 settembre verrà registrata la seconda puntata del talent show che vedrà ospite proprio Sangiovanni, vincitore della categoria canto dello sorso anno.

Di certo il pubblico potrà assistere a nuove esibizioni di coloro che hanno un banco ma anche la classe stessa subirà delle modifiche visto che alcuni alunni condividono un banco nell'attesa che i professori prendano delle decisioni.

In ogni caso, nulla è definitivo. Ogni puntata pomeridiana, ma anche i day-time possono riservare grandi sorprese ai telespettatori, i quali sperano anche di poter vedere Giulia Stabile dimostrare nuove coreografie. Amici 21 sembra destinata ad avere grande successo, visto che non appena va in onda la striscia quotidiana su Twitter l'hashtag relativo alla scuola va subito in tendenza ai primi posti.