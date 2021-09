Andrea Nicole continua ad essere protagonista di Uomini e donne e, nel corso della puntata trasmessa questo pomeriggio 29 settembre su Canale 5, la tronista è stata protagonista di un momento di sfogo, durante il quale non ha saputo trattenere le lacrime. La giovane tronista, subito dopo la scorsa registrazione, ha avuto un confronto con la redazione del programma ammettendo di avere paura perché teme di essere presa in giro, anche da Ciprian, il ragazzo col quale si sta frequentando assiduamente.

I dubbi di Andrea Nicole: la tronista scoppia in lacrime a Uomini e donne

Nel dettaglio, a distanza di un mese dall'inizio delle registrazioni di Uomini e donne, Andrea Nicole sta portando avanti il suo percorso con Ciprian, il giovane corteggiatore che ha ammesso di provare qualcosa nei suoi confronti.

I due si stanno conoscendo meglio durante le esterne che stanno facendo insieme fuori dallo studio del programma di Maria De Filippi, anche se Andrea Nicole non ha nascosto di avere sempre dei dubbi in merito alle persone che ha al suo fianco.

La tronista, infatti, durante un momento di sfogo con la redazione è scoppiata in lacrime e ha ammesso di avere paura perché teme sempre che i ragazzi, compreso lo stesso Ciprian, la stiano prendendo in giro.

'Ho paura', rivela Andrea Nicole ammettendo anche le perplessità su Ciprian

"Ho paura. Io non saprò mai cosa pensa realmente una persona. Se quello che mi sta dicendo è appieno la verità oppure se c'è qualcosa che omette, che magari non vuole dirmi per non farmi rimanere male", ha ammesso in lacrime la tronista.

"Non voglio più sentirmi in difetto rispetto alla persona che ho affianco.

Dopo tutto quello che ho fatto non è giusto. Ho fatto tutto quello che ho fatto per far sì che Andrea esistesse e non perché soccombesse", ha chiosato la tronista che anche in studio, riascoltando le parole del suo sfogo, non ha trattenuto la commozione.

Insomma un percorso decisamente non facile quello di Andrea Nicole, la quale ha dimostrato e confermato di non avere piena fiducia neppure in Ciprian, nonostante il ragazzo si sia più volte sbilanciato nei suoi confronti, facendole presente il suo sincero interesse.

Il percorso di Andrea Nicole a U&D tra Ciprian e Gabrio

Cosa succederà a questo punto? Come si evolverà il percorso della prima tronista transessuale che ha scelto di mettersi in gioco nel programma dei sentimenti di Maria De Filippi?

Durante la puntata di Uomini e donne di questo pomeriggio c'è stato spazio anche per il racconto dell'esterna con Gabrio, un altro ragazzo che ha ammesso di essere interessato ad Andrea Nicole. Riuscirà a trovare la sua anima gemella? Lo scopriremo nel corso delle prossime registrazioni.