Maria De Filippi torna a parlare del suo amatissimo talent show Amici e in particolar modo di uno dei cantanti emersi nel corso della passata edizione del programma Mediaset. Trattasi del giovane Sangiovanni, il 19enne che ha conquistato subito il gradimento del pubblico ed ha sfornato una serie di singoli che hanno scalato le classifiche di vendita nel nostro Paese. Un successo clamoroso che, recentemente è stato premiato anche ai Music Awards 2021, dove Sangiovanni ha fatto incetta di premi.

Le parole di Maria De Filippi sui concorrenti del suo Amici

Maria De Filippi in una recente intervista radiofonica ha parlato del successo di Amici e di quello che accomuna i diversi artisti che sono stati lanciati dal talent show nel corso di questi venti anni di programmazione sulle reti Mediaset.

"Quello che accomuna gli ex allievi di Amici è la voglia di fare della passione il proprio lavoro", ha ammesso la conduttrice aggiungendo che esiste una fetta di ex concorrenti che pur non essendo riusciti a conquistare dei dischi di platino, hanno trovato comunque il modo per fare della propria passione il loro lavoro.

La De Filippi è tornata a parlare anche di Sangiovanni, il cantante rivelazione della passata edizione di Amici, di cui può considerarsi la "mamma artistica", visto che lo ha tenuto a battesimo nel suo seguitissimo talent show.

Sangiovanni viene elogiato da Maria De Filippi

"Sono contenta di tutto quello che ha fatto Sangiovanni", ha ammesso la padrona di casa di Amici, aggiungendo di aver apprezzato molto anche il suo ultimo singolo dal titolo "Raggi di gamma".

"È un ragazzo che si merita tanto, è un ragazzo intelligente, che sa scrivere", ha ammesso la De Filippi parlando del suo pupillo.

Nel frattempo, la conduttrice è tornata da poco in onda con la ventunesima edizione del suo seguitissimo talent show, che ha debuttato nel migliore dei modi dal punto di vista auditel nel pomeriggio Mediaset.

Maria De Filippi resta di domenica pomeriggio con Amici 21

Con una media di oltre 2,6 milioni di spettatori e uno share del 18% totale, Amici 21 ha conquistato la leadership degli ascolti anche nel pomeriggio festivo della rete ammiraglia Mediaset.

Proprio per questo motivo, Mediaset ha scelto di far proseguire il programma nel daytime domenicale: l'appuntamento è confermato per tutta la stagione autunnale alle ore 14:00 e quindi non sarà più in onda di sabato pomeriggio, come accadeva fino allo scorso anno.

Di conseguenza, Maria De Filippi si ritroverà a doversi sfidare per tutta la stagione contro la sua amica Mara Venier, che su Rai 1 è nuovamente al timone del talk show Domenica In (in onda in diretta fino alle 17:00).