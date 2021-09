Andrea Nicole Conte è stata protagonista di uno sfogo con la redazione di Uomini e donne. Terminata la puntata di giovedì 29 settembre, la tronista è rimasta spiazzata dall’atteggiamento di alcuni suoi corteggiatori. La diretta interessata ha paura di essere giudicata e non “apprezzata” per il suo passato. Anche se lei non ama dirlo, Andrea Nicole circa tre anni fa ha terminato il percorso di transizione.

La tronista Conte delusa da Ciprian

Durante la puntata di giovedì 29 settembre, Ciprian ha ammesso di stare bene in esterna con Andrea Nicole.

Tuttavia, non ha nascosto che gli piacerebbe andare in esterna anche con Roberta Giusti. Nonostante quest’ultima abbia rifiutato la proposta del corteggiatore, alcuni presenti in studio hanno invitato Conte ad aprire gli occhi.

Nel dettaglio, alcuni hanno ipotizzato che i corteggiatori non abbiano il coraggio di ammettere di non essere realmente interessati ad Andrea Nicole.

Lo sfogo di Andrea Nicole

Al termine della puntata, la tronista milanese è scoppiata in lacrime. Parlando con la redazione, Andrea Nicole ha ammesso che le affermazioni di Ciprian l’hanno un po’ destabilizzata. La diretta interessata non vuole più vivere quanto accaduto negli anni della transizione: “Non voglio più vivere cose che non mi fanno piacere”.

La paura di Andrea Nicole è che i suoi corteggiatori non le dicano realmente cosa pensano di lei, magari per non ferirla o per non offenderla. Sulla base di quanto dichiarato, Conte ha affermato: “Non voglio più sentirmi in difetto con la persona che ho a fianco”. La tronista ha fatto sapere di avere portato a termine il percorso di transizione proprio per fare in modo che Andrea esistesse.

Le parole di uno dei corteggiatori

Andrea Nicole sta conoscendo Gabrio e Ciprian. In particolare, quest’ultimo ha confidato di avere parlato del passato della tronista ai suoi genitori. Come spiegato dal corteggiatore, i suoi familiari hanno una mente aperta ma al tempo stesso hanno paura di quello che potrebbero pensare terze persone.

Tuttavia, Ciprian si è sentito in dovere di tranquillizzare la tronista per un motivo: “A me non importa niente”. Nonostante il corteggiatore abbia ammesso che il passato di Conte potrebbe fare paura, il diretto interessato ha sostenuto che quando è sceso dalle scale e ha visto Andrea non ha percepito nulla di negativo.

A quanto pare, dopo lo sfogo della tronista tra lei e Ciprian è tornato il sereno. Stando alle anticipazioni fornite dal web relative alla registrazione del 26 settembre, Conte e il suo corteggiatore durante un’esterna si sono scambiati un bacio a telecamere spente.