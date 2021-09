Prosegue l'appuntamento con la soap opera Una vita e le anticipazioni delle nuove puntate spagnole che andranno in onda su Canale 5, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena.

Occhi puntati in primis sul matrimonio tra Camino e Ildefonso che comincerà a fare "acqua da tutte le parti". Ci sarà poi un evento drammatico che sconvolgerà per sempre l'esistenza della figlia di Felicia, la quale dovrà fare i conti con la morte di Ildefonso.

Ildefonso confessa il proprio segreto intimo a Camino: anticipazioni spagnole Una Vita

Nel dettaglio, le trame spagnole della soap opera Una Vita rivelano che il rapporto tra Camino e Ildefonso prenderà una brutta piega nel momento in cui l'uomo comincerà a comportarsi in modo strano con sua moglie, al punto da non consumare mai la prima notte d'amore dopo le nozze.

Un atteggiamento strano da parte dell'uomo, che alimenterà sempre più i dubbi nel cuore di Camino, intenzionata a scoprire cosa sta succedendo.

Ad un certo punto, Ildefonso deciderà di confidarsi a cuore aperto con sua moglie e le rivelerà il vero motivo di questo rifiuto: il marchesino confesserà di essere sterile e impotente a causa di una ferita di guerra che lo ha ridotto in questo stato.

Ildefonso si sentirà umiliato e sparisce nel nulla

Un duro colpo per Camino che, in preda allo sconforto, si confiderà con una sua amica, rivelando ciò che ha scoperto sul conto del marito.

Successivamente il segreto di Ildefonso diventerà di dominio pubblico: tutto il quartiere scoprirà della sua impotenza e del fatto che non potrà mai diventare padre.

Per colpa della mancata riservatezza da parte di Camino, Ildefonso verrà messo alla berlina da tutti gli abitanti e si sentirà profondamente umiliato e frustrato da questa situazione.

Così, da quel momento in poi, Ildefonso farà perdere le sue tracce: l'uomo sparirà nel nulla, salvo un avvistamento al parco in cui apparirà in preda allo shock e al delirio.

La morte di Ildefonso, Camino scossa: anticipazioni Una Vita trame spagnole

Le anticipazioni spagnole della soap Una Vita rivelano che la situazione diventerà allarmante, dato che per più di dieci giorni non si avranno notizie sul conto di Ildefonso. Che fine ha fatto l'uomo? La terribile risposta verrà ben presto fornita a Camino: la donna, infatti, verrà messa al corrente della notizia legata alla morte di suo marito Ildefonso, il cui corpo verrà ritrovato nel fiume.

Un grande choc per Camino, la quale si sentirà in colpa per quello che è accaduto e passerà le proprie giornate disperandosi per la morte del marito.