Ci siamo, Il Paradiso delle Signore 6 torna lunedì 13 settembre 2021 su Rai 1 con le nuove puntate in prima visione assoluta. Tanti i nuovi personaggi che renderanno ancora più interessanti alcune dinamiche della soap. Tra questi c'è ad esempio Marco di Sant'Erasmo, il misterioso nipote di Adelaide che si trasferirà a Villa Guarnieri. Pare che il giovane rampollo possa intromettersi tra Ludovica e Marcello, complice uno scatto postato da Vanessa Gravina sul suo profilo ufficiale Instagram che immortala Adelaide, Brancia, Barbieri e Marco insieme, tutti e quattro con sguardo sornione.

Altrettanto interessanti i ritorni, anche dopo anni. È il caso di Tina Amato, che rientra a Milano con una carriera da cantante ormai avviata ma con il cuore spezzato. Sandro non è con lei ma, almeno per il momento, Tina non vorrà assolutamente raccontare cosa è successo oltreoceano.

Tempo di ritorni anche per Anna Imbriani, interpretata da Giulia Vecchio. L'ex Venere, anch'essa con una situazione sentimentale che non è stata di certo facile, si trasferirà a Milano. Come svelano le anticipazioni ufficiali della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore 6, si scoprirà puntata dopo puntata ciò che le è davvero accaduto in questi anni lontano dalla sua città del cuore. Una minaccia nel suo passato tornerà all'improvviso per presentarle il conto.

Il Paradiso delle Signore 6: Anna è rimasta vedova

Come mai Anna torna a Milano? Stando alle anticipazioni delle nuove puntate Il Paradiso delle Signore, l'ex Venere deciderà di rientrare a Milano. La sua vita è distrutta, così come il sogno di costruire una famiglia felice.

Anna, dopo tante delusioni, era riuscita a trovare la serenità con Quinto.

I due hanno avuto Irene, ma il destino ha giocato sporco con loro. La bella Imbriani tornerà a Milano con una notizia sconvolgente: l'adorato marito è morto.

Il passato di Anna torna a presentarle il conto

La povera Imbriani, sola con la piccola Irene, fatica a trovare un lavoro stabile. Si lega così a Roberto, amico con il quale condivide il suo grande dolore.

Anna non vuole che Vittorio sappia nulla e che provi compassione per lei, ma siamo sicuri che il suo distacco sia dovuto solamente a questo?

A quanto pare, no. Come raccontano le anticipazioni della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, si verrà a sapere che su Anna pesa una grande minaccia legata al suo passato.

Un passato ancora da scoprire, ma è certo che questa ombra scura che la tormenta si ripresenterà all'improvviso per farle pagare il conto.

Non resta che attendere i nuovi episodi della soap che, ricordiamo, inizierà da lunedì 13 settembre su Rai 1, sempre alle 15:55 salvo cambi improvvisi di palinsesto.