Tante novità saranno al centro delle prossime puntate di Una vita visibili dal 27 settembre al 3 ottobre su Canale 5. Le trame della soap opera svelano che Genoveva Salmeron e Javier Velasco si baceranno. Ramon e Antonito Palacios, invece, saranno sempre più distanti.

Anticipazioni Una vita puntate dal 27 settembre al 3 ottobre

Le anticipazioni di Una vita sulle puntate in onda dal 27 settembre al 3 ottobre evidenziano che Felipe accuserà Velasco di aver manipolato il processo, reo di aver assolto Genoveva con formula piena per l'omicidio di Marcia.

A tal proposito, Alvarez Hermoso avrà intenzione di ricorrere in appello dopo aver parlato con Liberto e Ramon. L'avvocato, infatti, sarà sicuro della colpevolezza della consorte, tanto da far di tutto pur di dimostrarlo.

Felicia, invece, non potrà fare a meno di notare la tristezza di Camino, la quale deciderà di prendere il suo posto al ristorante per farle trascorrere una serata romantica con Marcos. Proprio quest'ultimo chiederà alla ristoratrice di fidanzarsi con lui.

Ildefonso cercherà di vivere dei momenti intimi con la moglie, che tuttavia saranno prontamente rifiutati. Infine Laura si recherà a trovare Lorenza in clinica, dove la rassicurerà che tra poco potrà portarla in Germania per farla operare.

Genoveva e Velasco si baciano

Nelle puntate di Una vita in onda ad inizio ottobre, Mendez sarà certo che Velasco ricatti Laura per averla aiutata nell'accusa di aver ucciso il padre dieci anni prima. Anche Felipe sarà convinto che Genoveva e Javier abbiano convinto la domestica a testimoniare il falso in tribunale.

Ildefonso scoprirà che Camino scrive delle lettere a Maite e per questo la convincerà ad essere sincera con lui.

Mendez, intanto, avrà un incontro con Laura dove cercherà di convincerla a collaborare con le forze dell'ordine.

Genoveva, invece, annuncerà a Felipe l'intenzione di ritirare la denuncia contro di lui per abbandono del tetto coniugale e di volergli concedere l'annullamento delle nozze. Poi, Salmeron bacerà Velasco, rassicurandolo di non provare più sentimenti per Alvarez Hermoso.

Ramon e Antonito sempre più distanti ad Una vita

Anabel si ubriacherà durante la festa organizzata dal padre per inaugurare la nuova abitazione. In questa occasione, la giovane inizierà a trattare male gli invitati, finendo per raccontare a tutti il segreto di Ildefonso. Bacigalupe si pentirà subito del gesto compiuto, tanto che Marcos la obbligherà a recarsi da Felicia a chiederle scuse. Qui, la ragazza confesserà di aver detto tutta la verità sui problemi di intimità di Camino e Ildefonso.

Infine Ramon e Antonito saranno sempre più divisi per colpa delle diverse idee politiche e per questo le rispettive consorti cercheranno di fare da mediatrici e riportare la pace in famiglia.