Dopo tante voci è giunta la conferma: la storia d'amore tra Diletta Leotta e Can Yaman è giunta al capolinea. A confessarlo è stata proprio la giornalista di Dazn che è stata ospite a Verissimo, su Canale 5, durante la puntata di sabato 25 settembre.

Affermando che si è trattato di una 'favola' vissuta in maniera intensa e passionale da parte di entrambi, Diletta ha aggiunto che non sa cosa possa riservarle il futuro.

Leotta senza filtri: 'Non è un momento facile'

Le lacrime di lui mostrate dalla rivista Diva e Donna, la lontananza e l'assenza al trentesimo compleanno di lei: tutto faceva pensare che la grande passione vissuta da i due belli dello showbiz si fosse spenta.

E dopo tante chiacchiere, i dubbi sono diventati certezze: Diletta Leotta, intervistata da Silvia Toffanin, con la voce piena di commozione, ha parlato al passato della sua relazione con l'attore turco, usando però delle parole molto belle.

'Non è un momento facile, non so cosa succederà in futuro. L'amore come la vita è imprevedibile', ha detto Diletta a Verissimo, chiarendo che lei e Can hanno vissuto questa passione in maniera forte, ma tutto è stato troppo veloce. Inoltre la presenza ingombrante dei giornali, secondo la giornalista avrebbe influito, ma a questo proposito ha voluto precisare una cosa molto importante.

'Chi pensa che l’amore possa essere programmato, pianificato, non sa cos’è l’amore', ha detto Diletta, chiarendo che il suo amore non era deciso a tavolino come molti hanno insinuato.

Diletta: 'Le cose sono andate troppo veloci'

Adesso Diletta e Can sono lontani, ma non è detto che in futuro qualcosa possa cambiare in positivo. 'L'amore come la vita è imprevedibile', ha confessato Diletta, la quale spera per la sua vita di poter trovare un equilibrio anche da poter donare a chi avrà al suo fianco. Di certo, la velocità con cui l'amore con Yaman è stato vissuto potrebbe essere stato un ostacolo per certi versi.

Diletta ha raccontato a Silvia Toffanin che la proposta di matrimonio è giunta solo dopo un mese dalla loro frequentazione.

'Forse le cose sono andate troppo veloci', ha detto Diletta. Ci sarà un futuro insieme per i due giovani? Ancora troppo presto per dirlo, sta di fatto che a momento le strade di Diletta e Can sono separate, per cui per entrambi dovranno chiarire se il sentimento è così forte da riprovarci o se è il caso di intraprendere percorsi totalmente nuovi.

Intanto gli impegni di lavoro proseguono numerosi per entrambi: Diletta è alle prese con le prime partite di campionato, mentre Can ha iniziato le riprese di 'Viola come il mare'.