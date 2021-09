Prosegue l'appuntamento settimanale con la soap opera Un posto al sole.

Attualmente, tra le altre storyline, la narrazione sta trattando il tema del tradimento e delle difficoltà coniugali. Difatti Silvia ha una relazione extraconiugale con Giancarlo, un giovane bancario.

Stando alle anticipazioni, nelle prossime puntate emergerà un lato inedito dell'amante di Silvia. Tutto inizierà quando Guido e Mariella, per aiutare i loro amici a ritrovarsi, organizzeranno una cena romantica per loro. Saviani apparirà contento dell'invito ricevuto, Silvia invece sarà piuttosto scocciata, dato che dovrà rimandare un suo incontro con il bancario.

Ciononostante la serata fra i quattro amici inizialmente sembrerà trascorrere in perfetta armonia. Tuttavia l'arrivo improvviso e inaspettato di Giancarlo procurerà non poca apprensione alla signora Graziani. Dettaglio non poco trascurabile: come fa l'uomo a sapere della cena e il luogo esatto in cui si svolge?

Upas, spoiler: Giancarlo si presenta nel bel mezzo di una cena

Nelle prossime puntate di Upas il personaggio di Giancarlo subirà un'evoluzione negativa, e non è detto che si fermi qui.

Guido e Mariella organizzeranno una cena in un bel ristorante vicino al mare, con lo scopo di far riavvicinare Michele e Silvia. Il giornalista sarà molto lieto di ricevere questo invito, la moglie invece apparirà piuttosto contrariata.

In verità Silvia è dispiaciuta poiché a causa della cena dovrà rinunciare a un incontro con il suo amante. Difatti quando comunicherà all'uomo che non potranno vedersi, lui reagirà alquanto male.

Tuttavia la serata fra i quattro amici si svolgerà, almeno all'inizio, in un'atmosfera rilassata. L'arrivo improvviso di Giancarlo nel ristorante in cui stanno cenando, getterà però Silvia nel panico.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La vendetta di Giancarlo

La presenza inattesa di Giancarlo desterà non poche preoccupazioni alla signora Graziani. L'uomo sopraggiungerà proprio nel momento in cui i quattro amici stanno brindando allegramente.

L'uomo si limiterà a presentarsi come un cliente abituale di Caffè Vulcano. Una volta sedutosi al suo tavolo, Giancarlo continuerà a fissare Silvia con una faccia alquanto malefica.

Nel frattempo Michele continuerà a ignorare la reale natura di questo incontro. Sebbene, apparentemente non sia accaduto nulla di eclatante, la proprietaria di Caffè Vulcano non riuscirà a tranquillizzarsi.

Un dubbio la preoccupa: come fa Giancarlo a conoscere il luogo della cena? A tutto questo sembrerà esserci una sola spiegazione: l'uomo non può che averla seguita.

Un posto al sole, teorie: Giancarlo potrebbe essere uno stalker

Dunque Giancarlo avrebbe seguito Silvia sino al ristorante e poi si è palesato dinanzi al suo tavolo con una scusa. Tutto ciò è forse ancora poco per definirlo uno stalker, ma sta di fatto che il suo sorriso ambiguo sembra non preannunciare nulla di buono. Non è da escludere però che l'uomo abbia agito in questo modo solo per spingere Silvia a raccontare la verità al marito.

Gli spoiler delle prossime puntata di Upas svelano che Michele verrà a conoscenza del tradimento da parte della moglie. Non viene rivelato in che modo Saviani apprenderà l'amara verità, ma potrebbe essere che sia proprio Giancarlo ad informarlo della sua relazione con Silvia.