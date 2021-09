La soap opera americana Beautiful, creata da William J. Bell e Lee Phillip Bell, continua ad entusiasmare i telespettatori da oltre trent'anni.

Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda su Canale 5 dal 4 all'8 ottobre, riservano diverse sorprese: Steffy sarà molto attratta dal dottor John Finnegan (Tanner Novlan), così deciderà di fare il primo passo e di sedurre l'uomo. La bella stilista non avrà molte difficoltà nel conquistare l'affascinante medico, il quale sembrerà sin da subito interessato alle avance della donna. Non ci vorrà molto prima che Liam si accorga della sintonia nata tra la sua ex fidanzata e Finnegan: l'uomo penserà che il rapporto tra i due sia sbagliato e farà di tutto pur di convincere anche Ridge e Wyatt dei suoi pensieri, ma non ci riuscirà.

Anticipazioni Beautiful: Steffy e John sempre più vicini

Nelle prossime puntate di Beautiful, Steffy sarà assai affascinata dal dottor John Finnegan e proverà ad avere un approccio diverso dal solito con l'uomo: la giovane Forrester riuscirà ad ottenere subito ciò che voleva, tanto che finirà per scambiare un bacio assai appassionato con il medico.

Nel frattempo Liam sarà assai preoccupato per Steffy, poiché non vedrà di buon occhio la forte complicità tra lei e John Finnegan, così si recherà da Ridge per confrontarsi in merito alla situazione. Spencer sarà convinto del fatto che non sia etico da parte del medico, rapportarsi in un certo modo con una sua paziente e che il suo atteggiamento renda Steffy ancor più vulnerabile.

Liam vuole allontanare Steffy dal dottor Finnegan

Durante il confronto tra Liam e Ridge si immischierà anche Thomas, il quale non appoggerà affatto il pensiero dello Spencer, anzi lo criticherà.

Secondo il giovane Forrester, infatti, Liam dovrebbe farsi da parte e far vivere a Steffy la sua vita come meglio crede, senza che lui interferisca ogni volta.

Ridge, intanto, non prenderà nessuna posizione e non appoggerà nessuno.

Spencer, però, non riuscirà ad abbandonare Steffy al suo destino e sarà certo che il rapporto che la donna intrattiene con il dottor Finnegan, possa ritardare anche la sua guarigione, così andrà a confidarsi anche con Wyatt. Quest'ultimo, però, non si schiererà a favore di suo fratello, bensì penserà che l'uomo sia soltanto geloso della sua ex fidanzata e che voglia, in qualche modo, riavvicinarsi a lei.

Hope sorprende Steffy con John

Hope deciderà di riportare Kelly a sua madre, ma quando arriverà presso l'abitazione della donna, la sorprenderà insieme a John Finnegan. Logan si renderà subito conto di aver interrotto un momento romantico e poco dopo si recherà da Liam per renderlo a conoscenza della vicenda appena accaduta.

Dopo il racconto di Hope, Spencer sarà alquanto turbato, ma non saprà cosa fare per allontanare il medico da Steffy. In seguito Liam andrà a casa della sua ex fidanzata, ma troverà la donna addormentata, dopo aver assunto troppi medicinali. Infine Hope e Thomas cominceranno a sperare che tra Steffy e Finnegan nasca un sentimento serio.