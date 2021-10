Mercoledì 27 ottobre, è stata registrata una nuova puntata di Amici 21, quella che i telespettatori potranno vedere su Canale 5 domenica 31. Le prime anticipazioni che trapelano dagli studi, riguardano soprattutto gli esiti delle tre sfide che i professori hanno voluto questa settimana, ovvero quelle dei ballerini Christian e Guido e quella del cantante Tommaso. Tutti gli allievi, poi, si sono esibiti davanti alla commissione per cercare di riconfermarsi; non sono mancate le critiche, i complimenti e i battibecchi tra gli insegnanti del cast.

I confronti del prossimo appuntamento con Amici

Si è da poco conclusa la registrazione settimanale di Amici, quella che Maria De Filippi ha condotto nel pomeriggio di mercoledì 27 ottobre. Tra qualche giorno, e più precisamente domenica 31, questa puntata sarà trasmessa su Canale 5, nella consueta fascia oraria dalle 14 alle 16:30.

Tema centrale dell'appuntamento odierno, sono state le sfide: ben tre allievi della scuola, infatti, sono stati messi a rischio dai professori nel corso dei vari daytime che sono andati in onda di recente.

Tommaso, ad esempio, si è dovuto battere con un talento esterno per "punizione": il cantante, infatti, è risultato ultimo nella classifica che Giorgia ha stilato pochi giorni fa dopo aver ascoltato gli inediti dei ragazzi, per questo è finito di nuovo in sfida (qualche minuto dopo averne vinta una proposta da Anna Pettinelli).

Questo confronto si è concluso con la vittoria del titolare della scuola, che quindi ha ripreso possesso del suo banco e della sua felpa.

Polemiche e scontri nel ballo ad Amici

Guido, alunno del team capitanato da Alessandra Celentano, ha dovuto affrontare una sfida voluta da Veronica Peparini: la prof di ballo moderno, infatti, è convinta del fatto che la grande tecnica classica che il ragazzo possiede non sia sufficiente per considerarlo un buon danzatore.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Tra le due insegnanti, inoltre, in settimana c'è stato un acceso scontro sulle coreografie che i due sfidanti avrebbero dovuto eseguire in studio: entrambe hanno fatto precise richieste alla produzione per cercare di far valere le proprie ragioni. Questa sfida, giudicata da un esperto di ballo non appartenente al cast, si è conclusa a favore del giovane allievo della maestra di danza classica.

Anche Christian si è confrontato con un talento esterno sempre su richiesta dell'insegnante Peparini. Il faccia a faccia tra i due è terminato con la vittoria dell'alunno titolare, che quindi è rimasto nella scuola di Amici.

Anche Mattia ha dovuto sfidarsi a sorpresa con un aspirante allievo del talent-show e, per la gioia del pubblico, ha convinto il giurato ed è rientrato nella classe.

I talenti di Amici davanti ai prof per la riconferma

Terminate le tre sfide del giorno, la conduttrice di Amici ha ripreso ad occuparsi della classe 2021/2022 di Amici. Tutti gli allievi titolari della scuola, anche questa settimana hanno dovuto affrontare un mini esame per convincere i professori a confermarli nel cast.

Rudy Zerbi ha ascoltato e valutato i miglioramenti di Luigi (fuori con un nuovo inedito prodotto da Michele Canova), Simone (entrato nel corso della scorsa puntata al posto di Giacomo), Nicol, LDA e Rea; Anna Pettinelli, invece, per ora si dedica esclusivamente ad Albe, apprezzatissimo per il suo brano "Millevoci". Lorella Cuccarini sta seguendo un team composto da Tommaso, Alex ed Ale.

Per quanto riguarda il ballo, Raimondo Todaro porta avanti il talento di Serena (spesso criticata per il suo fisico dalla maestra Celentano), Mattia e Christian, la prof Veronica Peparini punta tutto su Dario mentre Alessandra si affida ai danzatori classici Guido e Carola.

L'ospite canoro del giorno è stato Michele Bravi, mentre Nek doveva giudicare una gara: i cantanti dovevano scrivere e interpretare un brano d'amore.