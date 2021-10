Prosegue l'appuntamento con Amici 21, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, giunto alla sua settima puntata di programmazione. Le anticipazioni rivelano che questo pomeriggio c'è stata la registrazione di una nuova puntata che andrà in onda domenica 31 ottobre su Canale 5, caratterizzata da diverse sfide che hanno visto protagonisti alcuni dei ballerini della scuola, messi in dubbio dalla prof Veronica Peparini.

Settima puntata Amici 21, anticipazioni 31 ottobre 2021

Ebbene, le anticipazioni della settima puntata di Amici 21 di questa domenica pomeriggio, rivelano che ci sono state nuove sfide, tra cui quelle che hanno visto protagoniste la prof Veronica Peparini.

Questa settimana, infatti, ha scelto di mettere in discussione il banco di Guido, il ballerino della prof Celentano, ma anche quello di Christian. Entrambi, quindi, nel corso della settima puntata di questa settimana hanno dovuto affrontare delle nuove sfide in studio e mettersi in gioco per poter restare in gara.

Gli spoiler di questa nuova registrazione del talent show di Maria De Filippi, però, rivelano che, contrariamente a tutte le aspettative, non c'è stata nessuna nuova eliminazione dal programma.

Sia Guido che Christian non sono stati fatti fuori dalla scuola di Canale 5 e quindi proseguiranno il loro percorso anche nelle settimane a seguire.

La classifica dei cantanti della settima puntata di Amici 21

E poi ancora, tra gli ospiti di questa settimana c'è stato il cantante Nek che, come aveva fatto Giorgia la scorsa settimana, ha stilato la classifica dei cantanti in gara dopo aver visto le loro esibizioni.

Al primo posto si è piazzata Rea, seguita da Luigi e Alex.

Ultima posizione in classifica per Ale-. Tra gli ospiti in studio anche il cantante Michele Bravi e l'attore Giuseppe Zeno.

Una settima puntata decisamente da non perdere quella di Amici 21, in programma domenica 31 ottobre su Canale 5 a partire dalle ore 14.

Crescono gli ascolti di Amici 21: Maria De Filippi leader anche di domenica

Intanto, settimana dopo settimana, il talent show di Maria De Filippi riesce ad imporsi anche nella agguerrita collocazione domenicale.

L'ultima puntata trasmessa, ad esempio, ha registrato il record di ascolti di questa ventunesima edizione, con una media che ha sfiorato la soglia dei tre milioni di spettatori pari al 20% di share.

Dati importanti che confermano la leadership di Maria De Filippi anche nel dì festivo della rete ammiraglia, con risultati che permettono alla rete ammiraglia Mediaset di avere la meglio nella gara auditel contro il programma competitor trasmesso su Rai 1 nella stessa fascia oraria.