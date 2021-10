Si infiamma il clima all'interno della scuola di Amici 21, a pochi giorni di distanza dalla settima puntata di questa fortunata edizione prevista per domenica 31 ottobre su Canale 5. Nel corso della puntata del daytime trasmessa il 27 ottobre su Canale 5, Raimondo Todaro ha perso le staffe contro la prof Alessandra Celentano che ha nuovamente messo in discussione la bravura dei due ballerini guidati dall'ex volto di Ballando con le stelle.

La prof Celentano fa infuriare Todaro ad Amici 21

Nel dettaglio, la prof Alessandra Celentano ha scelto di affidare una nuova (complicata) prova alla ballerina Serena e per l'occasione, trattandosi di un passo a due, ha scelto di tirarci in mezzo anche Christian.

I due ballerini, in un primo momento, non hanno battuto ciglio e senza fare polemiche hanno accettato la prova che era stata affidata loro dalla temutissima prof Celentano.

Col passare del tempo, però, la situazione è mutata dato che la prof Veronica Peparini ha scelto di mettere in sfida Christian.

Non ritenendolo all'altezza della situazione ed un elemento valido per restare all'interno della scuola di Maria De Filippi, ha scelto di mandarlo in sfida nel corso della puntata di domenica 31 ottobre.

Christian finisce in sfida e Todaro sbotta

Di conseguenza, Christian si è ritrovato con una mole di lavoro decisamente importante, dato che avrebbe dovuto preparare la prova per l'esame voluto dalla prof Celentano e in più avrebbe dovuto prepararsi per la sfida richiesta dalla prof Peparini.

Risultato? Christian ha chiesto alla Celentano di poter posticipare la sua prova, così da avere più tempo a disposizione per le coreografie che avrebbe dovuto imparare per la sfida da affrontare nel corso della settima puntata di Amici 21.

La prof Celentano, però, non ha accolto la sua richiesta e a quel punto è entrato in gioco Raimondo Todaro, che ha prontamente difeso i suoi allievi puntando il dito contro la temuta prof di danza classica.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La dura reazione di Raimondo Todaro contro la prof Celentano

La reazione di Raimondo Todaro non si è fatta attendere e dato che la prof Celentano non si è dimostrata disponibile nei confronti di Christian, ha scelto di annullare la prova.

Raimondo Todaro ha fatto presente al suo ballerino che, nel corso della puntata di domenica pomeriggio, non avrebbe sostenuto la prova richiesta dalla Celentano e che sarebbe stato lui stesso (in trasmissione) a spiegare i motivi alla sua collega.

Il prof Raimondo Todaro ha deciso che Christian non dovrà preparare la coreografia della maestra Celentano! Cosa accadrà a questo punto? #Amici21 pic.twitter.com/gUSTpXdMz6 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 27, 2021

"La Cele sta un attimino esagerando. Siete i miei allievi? Decido io", ha precisato Todaro aggiungendo poi che il confine tra "essere buoni" ed "essere fessi" è molto labile e lanciando così una velata frecciatina alla sua collega nella scuola di Amici 21.