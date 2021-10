Tante novità sono accadute nel corso della registrazione di Uomini e Donne avvenuta il 25 ottobre negli studi di Cinecittà a Roma. Le anticipazioni svelano che Gemma Galgani è apparsa disperata dopo la nuova delusione d'amore ricevuta da Costabile. Biagio Di Maro, invece, ha rifiutato Sara, mentre non è stato annunciato nessun nuovo tronista.

Anticipazioni Uomini e Donne, registrazione 25 ottobre: Costabile chiude definitivamente con Gemma

Lo scorso lunedì 25 ottobre si è registrata negli studi Elios di Cinecittà a Roma una nuova registrazione di Uomini e donne, dove non sono mancati i colpi di scena.

Le anticipazioni riportate dal web annunciano che la protagonista assoluta è stata nuovamente Gemma Galgani, che da oltre dieci anni è seduta sulle seggioline rosse del dating show.

In dettaglio, la dama è tornata al centro dell'attenzione per la sua frequentazione con Costabile, un cavaliere venuto in studio per corteggiarla. All'inizio, le cose tra la torinese e l'uomo sembravano andare piuttosto bene, se qualcosa non si fosse rotto nelle ultime settimane.

Il cavaliere, infatti, ha chiesto più volte alla Galgani di accompagnarlo in un viaggio in Egitto. Tuttavia, la donna ha sempre declinato l'offerta, costringendolo a trarre delle brutte conclusioni. Alla fine, Costabile l'ha accusata di stare in studio per notorietà e non per trovare il principe azzurro e per questo ha deciso di chiudere definitivamente la storia.

Galgani disperata, Tina le porta un rotolone di carta

Nel corso della registrazione del 25 ottobre di U&D, Gemma Galgani è apparsa disperata per l'ennesima batosta ricevuta da parte di un cavaliere, con cui sperava il lieto fine. Lacrime che non hanno impietosito Tina Cipollari, che è tornata a denigrare la torinese. L'opinionista, infatti, si è recata nel backstage della trasmissione per procurarsi un rotolone di carta per asciugare il viso dell'ex di Giorgio Manetti.

Biagio Di Maro delude Sara: spoiler Uomini e Donne

Inoltre l'attenzione è stata catalizzata sul ritorno di fiamma tra Sara e Biagio Di Maro, che di recente è finito al centro della bufera per la sua tirchieria. In dettaglio, la dama aveva deciso di concedere una nuova opportunità al cavaliere di Napoli nonostante i pareri molto contrastanti dello studio.

In tanti, infatti, le avevano consigliato di prendere le distanze dal napoletano, in quanto non era realmente interessato a lei. Stando agli spoiler di Uomini e Donne si apprende che Biagio ha deluso nuovamente le aspettative della dama, che ha ricevuto un secco rifiuto.

Per quanto riguarda il trono classico: Maria De Filippi non ha ancora trovato un sostituto per Joele Milan dopo la sua espulsione per aver ingannato la redazione, mettendosi d'accordo con una corteggiatrice per sentirsi fuori dallo studio.