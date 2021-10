Mercoledì 6 ottobre, su Canale 5, è stato trasmesso un nuovo daytime di Amici 21. Tutta la classe ha ricevuto un provvedimento disciplinare per non avere pulito la “casetta”.

Raimondo Todaro ha rimproverato Christian e Mattia per la "sanzione" ricevuta e li ha invitati ad avere più rispetto per il prossimo.

L’accaduto

Nelle ultime due settimane la “casetta” dove vivono gli alunni di Amici 21 non è stata ordinata e pulita costantemente dai suoi abitanti. Per questo motivo la produzione ha deciso di prendere dei seri provvedimenti: la proposta iniziale era quella di fare un sorteggio e mandare in sfida due ballerini e due cantanti, ma chi collaborava nelle faccende ha espresso il proprio malcontento.

A quel punto è stata trovata un’altra soluzione: i ragazzi in modo anonimo hanno dovuto fare il nome di due ballerini e due cantanti da mandare in sfida. Dalle “nomination” sono spuntati fuori i nomi di Lda e Luigi per il canto mentre Mattia e Christian sono stati scelti per il ballo.

Lo sfogo di Raimondo Todaro

Nel daytime i telespettatori hanno assistito a una vera e propria sfuriata da parte di Raimondo Todaro. L’insegnante di latino-americano si è detto deluso per l’atteggiamento avuto da Christian e Mattia. Sebbene i due ballerini abbiano spiegato di sentirsi vittime di un complotto, Todaro non ha dato modo ai due ragazzi di trovare una giustificazione. Nel dettaglio, l’insegnante ha esordito: “Per me la prima cosa è il comportamento”.

Raimondo ha spiegato che nella vita e nel lavoro il rispetto è la prima cosa che conta. Inoltre, il docente ha fatto sapere che è da “polli” finire in sfida per un motivo simile.

Successivamente, il maestro di danza catanese ha riferito che sarà lui a giudicare la sfida: “Io nel dubbio vi faccio andare a casa”.

Christian e Mattia furiosi

Una volta tornati in “casetta” Christian e Mattia si sono chiusi in camera loro. I due ballerini hanno preferito non raccontare cosa fosse accaduto in sala prove con Raimondo Todaro. A quel punto Dario Schirone ha raggiunto gli allievi di latino-americano e ha cercato di saperne di più. In quel momento, Mattia e Christian hanno deciso di vuotare il sacco: a detta dei due allievi, alcuni loro compagni di scuola si sarebbero accordati per mandare loro in sfida.

Dunque, i due si sono detti vittime di un “complotto”. In particolare, Christian ha sostenuto di avere sempre collaborato nelle faccende domestiche. Sulla base di quanto dichiarato il giovane sente di non meritare la punizione.