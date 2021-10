Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:45 su Rai 1. Le anticipazioni dell'episodio che sarà trasmesso lunedì 11 ottobre svelano nuovi colpi di scena.

Umberto e Vittorio sono legati dal un rapporto molto solido, fatto di stima e affetto reciproco. Tuttavia ben presto avranno idee differenti riguardo alla gestione della rivista Paradiso Market e questo li porterà a scontarsi. Nel frattempo Tina tornerà dal suo viaggio in Svizzera, il reale motivo del soggiorno a Zurigo continuerà a essere un segreto per tutti.

In generale, il suo rientro a Milano sarà accompagnato da un'aura di mistero.

Ezio diventerà ufficialmente il direttore della ditta Palmieri, l'uomo così si trasferirà nella casa in cui vivevano Silvia e Luciano, inoltre inviterà sua figlia a cena nella sua nuova abitazione.

Il Paradiso, trama 11 ottobre: Vittorio ed Umberto avranno delle divergenze

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore, che sarà trasmessa lunedì 11 ottobre, svelano che Vittorio e Umberto avranno una discussione. I due, pur non essendo più legati da un vincolo di parentela, continuano ad avere un ottimo rapporto. In particolar modo Guarnieri tiene in gran considerazione il suo ex genero, apprezzando le doti imprenditoriali, tanto da decidere di finanziare la sua rivista.

Ben presto sarà proprio il Paradiso Market un motivo delle loro divergenze: i due avranno idee completamente differenti riguardo alla gestione del progetto.

Il Paradiso delle Signore, puntata 11/10: Tina torna a Milano

Nel corso dell'episodio de Il Paradiso delle Signore dell'11 ottobre, Tina ritornerà dalla Svizzera. Tuttavia la ragazza non racconterà, almeno per il momento, il reale motivo del suo viaggio a Zurigo.

Probabilmente la giovane Amato ha qualche problema di salute, tanto da doversi recare nel paese elvetico per un consulto medico. La figlia di Agnese, però, non ha il coraggio di svelare a nessuno quale sia il male che l'affligge.

Spoiler 11 ottobre: Ezio si trasferisce a casa di Silvia

La trama della puntata de Il Paradiso che andrà in onda lunedì 11 ottobre anticipa che sarà dato spazio anche alle vicende della famiglia Colombo.

Ezio diventerà il direttore della Ditta Palmieri e sarà presentato alle Veneri sotto questa nuova veste. Nel frattempo l'uomo si sistemerà nella casa di Silvia e Luciano. Ezio, a questo punto, né approfitterà per invitare sua figlia a cena. I due dopo tanto tempo trascorreranno una serata in una casa familiare. In televisione, intanto, verrà trasmesso il discorso alla Luna tenuto da Papa Giovanni XXIII.