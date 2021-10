Sabato 16 ottobre, su Rai1, ha aperto i battenti una nuova stagione di Ballando con le Stelle. Tra i concorrenti di quest’edizione, c’è anche Federico Lauri (Federico Fashion Style) in coppia con Anastasia Kuzmina. Al termine della performance, la maestra di danza ha criticato la giuria per avere assegnato dei voti troppo bassi al suo partner.

L’esibizione del concorrente

Federico Lauri da anni cura le chiome di personaggi famosi come Valeria Marini e Giulia De Lellis. Il concorrente si è presentato ai telespettatori, come un personaggio stravagante.

Inoltre, nel video di presentazione ha mostrato di arrivare a Ballando con le Stelle con il suo elicottero privato. Una volta arrivato in pista, Federico si è messo subito in nostra per il look scelto: un completo gold con paillettes, strasse e vari anelli sulle dita. Per quanto riguarda la coreografia, il concorrente si è esibito sulle note di “Mi vendo” di Renato Zero a ritmo di cha cha cha.

Lo sfogo dell’insegnante

Federico Fashion Style si è mostrato sicuro di sé, ma la giuria lo ha votato con voti piuttosto bassi. Selvaggia Lucarelli, inoltre, ha esortato il concorrente a cambiare atteggiamento altrimenti potrebbe annoiare. Fabio Canino ha fatto sapere che vorrebbe vedere molto di più da un concorrente come Federico.

A fare da eco ai colleghi, ci hanno pensato Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto. Carolyn Smith invece, ha preferito dare un giudizio tecnico. La diretta interessata ha sostenuto che Federico non sia partito a tempo, ma poi sarebbe riuscito a recuperare. Infine, la presidente di giuria ha fornito alcuni consigli alla coppia sulla prossima performance.

In seguito alle polemiche sul suo partner, Anastasia Kuzmina ha perso la pazienza. L’insegnante di danza ha sostenuto che i giudizi nei confronti di Federico non siano stati obbiettivi: “Ci sono pregiudizi verso questo personaggio”. Secondo Anastasia, la giuria avrebbe votato il personaggio e non la performance. A detta di Kuzmina, il suo “alunno” avrebbe ballato meglio dei precedenti concorrenti: Valeria Fabrizi e Fabio Galante.

Infine, la diretta interessata ha tagliato corto: “Questi voti sono ingiusti”. A quel punto a sedare gli animi è intervenuto il concorrente che, con tono ironico, ha chiosato: “Brillo troppo che ti frega, andiamo”.

L'intervento della maestra divide alcuni telespettatori

Lo sfogo di Anastasia Kuzmina ha diviso alcuni telespettatori, ma anche i presenti in studio. Carolyn Smith ha fatto presente all’insegnante di non avere avuto alcun pregiudizio verso Federico Lauri. Alberto Matano in qualità di “commentatore di bordo campo” ha esortato i giudici a guardare le performance. Anche Rossella Erra (tribuno del popolo) e Alessandra Mussolini (disturbatore del programma) si sono schierate con Anastasia Kuzmina.

Sui social alcuni telespettatori hanno sposato il pensiero di Kuzmina e hanno difeso Federico Fashion Style.