Raffaella Fico e Manila Nazzaro si sono scontrate duramente dopo l'ultima puntata del Grande Fratello Vip 6, condotto da Alfonso Signorini. La lite tra l'ex naufraga vip dell'Isola dei famosi e l'ex Miss Italia è scoppiata a causa delle nomination.

Dopo aver criticato aspramente Soleil Sorge e Sophie Codegoni per le loro finte litigate alla vigilia delle puntate del GF Vip, Manila ha nominato a sorpresa proprio la sua amica Raffaella. Una scelta inattesa, che ha scatenato l'ira della partenopea e dure polemiche sul web. Molti si aspettavano una nomination completamente diversa, dato che anche durante la puntata del 15 ottobre la ex Miss Italia ha smascherato i finti teatrini di Soleil, Sophie e Gianmaria Antinolfi.

Lo scontro tra le due amiche

Subito dopo la puntata, Raffaella ha chiesto e ottenuto un chiarimento da Manila in cucina. Le due concorrenti del GF Vip 6 hanno affrontato l'argomento con serietà e dovizia di particolari.

La 33enne showgirl e modella napoletana è rimasta molto delusa e amareggiata dalla nomination di Manila Nazzaro. Non se l'aspettava minimamente. Si è sentita tradita e presa in giroproprio da una delle poche amiche presenti nella Casa più spiata e famosa d'Italia. "Tu mi avevi detto - ha detto Raffaella alla conduttrice tv - ‘non ti voterei mai nemmeno se me lo chiedessi’. Guarda un po’ mi hai votato e pensa che nemmeno te l’ho chiesto. Non te l’ho mai detto e non dire bugie. Testuali parole, mi avevi promesso che non mi avresti nominata.

Non eri nemmeno alle strette, hai avuto screzi con altri tipo con Soleil e non l’hai votata?!".

Per l'ex fidanzata del calciatore Mario Balotelli è stato un brutto colpo, lei ha più volte ribadito a Manila che erano d'accordo sul fatto che avrebbero scelte altre concorrenti alle nomination.

Manila si è giustificata, parlando di incomprensioni, la sua versione dei fatti è stata molto diversa: "Ti ho vista nervosa oggi - ha detto Manila a Raffaella -, come se non volessi più stare qui.

Per te quindi avevo una motivazione, ero sicura che non fossi più sicura di restare".

La stoccata di Alessandro Rosica

L'ex Miss Italia Manila Nazzaro ha chiesto scusa all'ex naufraga vip napoletana Raffaella Fico. Anche il popolo del web si è schierato dalla parte di Raffaella.

In particolar modo il blogger ed esperto di gossip Alessandro Rosica ha commentato la nomination della conduttrice tv sul suo profilo social di Instagram Story: "Che falsità Manila, ma come siete sempre state così unite in Casa.

Dopo questa nomination, Manila ha perso punti... è una coalizione contro Raffaella".

Tanti telespettatori hanno commentato questa scelta piuttosto bizzarra della conduttrice tv sui social, senza risparmiare critiche. Questa strategia di gioco attuata dalla compagna del 50enne dirigente sportivo ed ex calciatore, Lorenzo Amoruso, ha sorpreso anche i suoi stessi fan, i quali avrebbero voluto un'altra nomination e che non riescono proprio a darsi una spiegazione.

Le due concorrenti riusciranno a superare questo incidente di percorso? Alla fine dei conti Raffaella perdonerà Manila? Di certo non sarà facile, anche perché la soubrette campagna ha perso la fiducia che aveva riposto in Manila e ora rischia davvero grosso, poiché è finita in nomination insieme con Soleil Sorge, Sophie Codegoni e Miriana Trevisan.