Cresce l'attesa per Ballando con le Stelle 2021, lo show del sabato sera condotto da Milly Carlucci con la partecipazione di Paolo Belli, che debutterà il prossimo 16 ottobre su Rai 1. Ma chi sono i concorrenti di questa attesissima stagione? Anche quest'anno il cast dello show non deluderà le aspettative del pubblico e tra i vip che sono stati scelti dalla conduttrice e dai suoi autori, spiccano i nomi di Al Bano, Morgan e Federico Fashion Style.

Le anticipazioni sul cast di Ballando con le stelle 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni su Ballando con le stelle 2021 rivelano che lo show di Rai 1 partirà sabato 16 ottobre in prime time e andrà avanti per dieci settimane in rigorosa diretta.

I concorrenti che sono stati scelti dalla produzione si metteranno così in gioco, pronti a dare il tutto per tutto pur di riuscire a conquistare l'ambita coppa finale e portarsi a casa il titolo di vincitore di questa nuova edizione.

Nel cast di quest'anno, spicca sicuramente il nome di Al Bano. Il cantante di Cellino San Marco ha ammesso di aver detto "sì" alla conduttrice di Ballando dopo un lungo corteggiamento e dopo che in passato aveva già preso parte allo show di Rai 1 nelle vesti di "ballerino per una notte".

Ecco chi sono i nuovi concorrenti in gara a Ballando con le stelle

E poi ancora le anticipazioni su Ballando con le stelle 2021 rivelano che nel cast figura anche il nome di Federico Fashion Style.

Il celebre hair-stylist dei personaggi famosi si metterà in gioco nelle vesti di ballerino e proverà così a conquistare il favore positivo della temutissima giuria capitanata anche quest'anno da Selvaggia Lucarelli.

Nel cast di questa nuova edizione in onda dal 16 ottobre in poi, arriverà anche la cantante Arisa. Dopo aver detto no a Maria De Filippi e alla nuova edizione di Amici (attualmente in onda su Canale 5), la cantante si metterà in gioco in questa nuova veste.

Le anticipazioni sui concorrenti di Ballando con le stelle 2021 rivelano che nel cast ci sarà anche il cantautore Morgan, la cui presenza sicuramente non passerà inosservata.

Da Sabrina Salerno ad Andrea Iannone: il cast di Ballando 2021

Occhi puntati anche sull'arrivo di una delle attrici più amate dal pubblico della rete ammiraglia Rai.

Parliamo di Valeria Fabrizi, l'amatissima suor Costanza della fiction Che Dio ci aiuti.

Tra i concorrenti che sono stati scelti per questa nuova attesissima edizione dello show di Milly Carlucci ci saranno: Alvise Rigo, Bianca Gascoigne, Fabio Galante, Memo Remigi, Mietta e Valerio Rossi Albertini.

Grande attesa anche per quelle che saranno le performance dell'ex campione della Motogp, Andrea Iannone e per la presenza di Sabrina Salerno.