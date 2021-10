Can Yaman e Francesca Chillemi si apprestano a diventare la nuova coppia d'oro della fiction di Canale 5. I due attori, in queste settimane, sono impegnati sul set della serie Viola come il mare, la cui messa in onda è prevista nel corso del 2022 in prima serata sulla rete ammiraglia del Biscione. Un progetto molto ambizioso e anche tanto atteso che segnerà il ritorno di Can Yaman in prime time su Canale 5 e il debutto della Chillemi. I due, intervistati sul set della serie, hanno ammesso che tutto sta procedendo nel migliore dei modi.

Viola come il mare, proseguono le riprese per Can Yaman e Chillemi

Nel dettaglio, Can Yaman e Francesca Chillemi sono stati raggiunti dalle telecamere di Studio Aperto sul set della fiction Viola come il mare, prodotta da Lux Vide e destinata alla prima serata della rete ammiraglia Mediaset.

In queste settimane le riprese della serie televisiva si sono spostate in Sicilia, precisamente a Palermo. Una regione che l'attore ha avuto modo di scoprire in passato, ai tempi della sua relazione con Diletta Leotta.

Can Yaman, come testimoniato anche delle stories e dai video che pubblica sul suo profilo Instagram, è stato letteralmente travolto dall'amore dei suoi fan che sono corsi in massa fuori all'albergo dove soggiorna l'attore, per poterlo salutare e vedere di persona.

'La vita ci sorprende', ammette Can Yaman

I due, nel corso dell'intervista si sono lasciati andare anche a qualche piccolo spoiler circa quello che succederà nel corso di questa attesissima fiction, che sicuramente sarà venduta anche all'estero, in altri paesi.

"Da quando sono arrivato c'è un'accoglienza calorosa che mi fa sentire in famiglia", ha ammesso Can Yaman parlando del calore della gente che lo ha accolto in Sicilia.

"Francesco è una persona che lavora sodo, si fida del suo istinto", ha svelato poi l'attore parlando del suo personaggio in questa nuova fiction in onda il prossimo anno su Canale 5.

"La parte bella di questo mestiere è che la vita ci sorprende tantissimo e io sono pronto ad essere sorpreso", ha chiosato l'attore dal set di Viola come il mare.

Il silenzio di Can Yaman dopo l'addio con Diletta Leotta

Nessuna parola in merito a quella che, ormai, è la sua relazione naufragata con la conduttrice televisiva Diletta Leotta.

Lei, in una recente intervista concessa a Verissimo, ha confermato che di fatto la sua relazione con Can è giunta al capolinea dopo pochi mesi di fidanzamento.

Al contrario, invece, il divo turco ha preferito non rilasciare (ancora) nessuna dichiarazione in merito. Yaman preferisce concentrarsi sui prossimi impegni professionali e, dopo le riprese di Viola come il mare, sarà impegnato sul set del remake di Sandokan.