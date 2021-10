Can Yaman e Diletta Leotta sono al centro del Gossip, per via delle dichiarazioni in merito alla rottura del loro fidanzamento, rilasciate dalla presentatrice sportiva di Dazn. Nonostante le parole della ex compagna, l'attore turco non ha ancora commentato la sua vita sentimentale, ma si sta concentrando sulla carriera professionale. Al contrario, Can ha preferito commentare le sue impressioni sui primi giorni di riprese di Viola come il mare e ha affermato di trovarsi benissimo con Francesca Chillemi.

Can Yaman dimentica Diletta Leotta e parla di Francesca Chillemi

Nella giornata di venerdì 1° ottobre Can Yaman ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram, nel quale ha inserito uno scatto del personaggio che interpreta in Viola come il mare. L'attore di Istanbul ha affermato di essersi ambientato sul set della fiction e sta andando d'accordo con le persone che lavorano con lui ed è certo che riusciranno a produrre un ottimo lavoro. Archiviata la storia con Diletta Leotta, Yaman ha scelto quindi di concentrarsi sulla carriera e ha rivolto anche un pensiero a Francesca Chillemi, scrivendo: ''Mi trovo benissimo con la Chillemi e mi sta aiutando un sacco in questo percorso''.

Can Yaman è in partenza per Palermo

Can Yaman ha rivelato, inoltre, che il regista di Viola come il mare, Francesco Vicario è molto soddisfatto del lavoro svolto e di come vengono girate le scene. Inoltre, il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno ha informato i suoi follower che domenica 3 ottobre partirà per andare un mese a Palermo, per continuare a girare le prossime scene della fiction.

A tal proposito, Can ha dichiarato: ''Mi mancherà molto la mia casa a Roma, non vedo l'ora di scoprire le bellezze di Palermo''.

Can Yaman tace su Diletta Leotta ed è emozionato per il viaggio in Sicilia

Can Yaman ha dichiarato, inoltre, di non vedere l'ora di assaggiare i piatti tipici della tradizione culinaria siciliana. L'attore di Istanbul ha anche affermato di essere emozionato per il tempo che trascorrerà a Palermo e per le persone che avrà modo di conoscere durante la sua trasferta lavorativa.

Se per quanto riguarda il suo lavoro, Yaman continua a essere entusiasta nel rivelare ai suoi follower i dettagli dei suoi spostamenti e progetti professionali, dall'altro lato, il futuro Sandokan continua a non rilasciare dichiarazioni in merito alla rottura con Diletta Leotta. Non resta che attendere un po' di tempo, per scoprire se Can Yaman avrà modo di raccontare le motivazioni che lo hanno portato alla rottura con la presentatrice sportiva di Dazn e per scoprire qualche dettaglio in più sul suo viaggio a Palermo.