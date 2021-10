Rossano Rubicondi è morto. È questa la drammatica notizia che nella sera del 29 ottobre ha fatto il giro del web e dei social, lasciando senza parole i tantissimi utenti social che hanno appreso la notizia data da Simona Ventura. Scomparso a soli 49 anni, Rossano sarebbe stato stroncato da un melanoma.

La notizia della morte di Rossano Rubicondi data da Simona Ventura

Nel corso della serata di questo venerdì 29 ottobre, Simona Ventura sui social ha dato la triste e sconcertante notizia della morte di Rossano.

Un personaggio che Simona conosceva bene, dato che un po’ di anni fa aveva scelto come naufrago per una delle sue edizioni dell’Isola dei famosi.

Trattasi della famosa annata in cui partecipò anche Belen Rodriguez, la quale si fece notare proprio per il presunto flirt nato sulle spiagge in Honduras con Rossano.

Il messaggio di addio dell’ex conduttrice dell’Isola dei famosi ha lasciato senza parole i tantissimi fan social.

Tutti sono apparsi a dir poco sconcertati e increduli nel momento in cui hanno appreso dal post Instagram di Simona, la terribile e nefasta notizia della morte di Rossano a soli 49 anni.

La causa della morte di Rossano Rubicondi: parla il giornalista Roberto Alessi

In queste ore ha parlato di Rossano anche il giornalista Roberto Alessi, che con un post Instagram ha svelato quella che sarebbe la causa della morte dell’ex marito di Ivana Trump.

“Sono addolorato. È morto Rossano Rubicondi. Pare cancro, alla pelle, melanoma”, ha scritto Alessi sui social parlando della scomparsa repentina di Rossano.

“Era una persona buona, molto buona dotato di una simpatia trascinante”, ha proseguito ancora Roberto Alessi ricordando l’ex naufrago dell’Isola dei famosi.

In merito alla sua storia d’amore con Ivana Trump, Alessi ha confermato che il loro era stato un vero amore e che Rossano ha sempre rispettato e protratto la donna.

Il ricordo di Roberto Alessi, sui social sconvolti per la morte di Rossano

Nel suo ricordo social Roberto Alessi ha ricordato di aver conosciuto Rossano grazie al produttore Alberto Tarallo, che lo scelse come modello e successivamente anche come attore in alcuni film.

Successivamente si era trasferito a Londra per dimenticare un amore impossibile e aveva lavorato come commesso da Gianni Versace.

Ed è stato proprio lì che conobbe Ivana Trump, poi diventata sua moglie.

“Siamo stati insieme giornate intere, per anni”, ha chiosato il giornalista senza nasconde il suo dolore e lo sconcerto per questa terribile notizia che ha letteralmente sconvolto il mondo social in questo venerdì sera di fine ottobre.

In tantissimi si sono stretti intorno al dolore della famiglia di Rossano.