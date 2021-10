Rossano Rubicondi, ex marito di Ivana Trump, si è spento a soli 49 anni. A darne il triste annuncio è stata Simona Ventura tramite il suo profilo Twitter. Tra le cause che avrebbero portato l’attore al decesso ci sarebbe un presunto tumore della pelle.

Rubicondi è deceduto

Intorno alle 21:30 circa, Simona Ventura su Twitter ha postato uno scatto in compagnia di Rossano Rubicondi. La conduttrice ha ricordato l’attore con delle parole d’affetto: “Grazie per il percorso fatto insieme”. Ventura ha ricordato i litigi, le arrabbiature, i chiarimenti e le risate fatte insieme all’attore.

Poi, ha concluso: “Fai buon viaggio. Rip”.

Rossano Rubicondi aveva 49 anni. Al momento non è chiaro quale siano state le cause del decesso, ma si parla di un presunto tumore della pelle che non gli avrebbe lasciato scampo.

Chi è l’attore scomparso?

A soli 22 anni, Rubicondi si era trasferito a Londra per lavorare come modello. In un secondo momento aveva ricoperto anche il ruolo di attore. Nel 2008, Rubicondi aveva sposato Ivana Trump, ex moglie di Donald Trump. Una volta tornato in Italia, l’attore avevo preso parte alla sesta edizione dell’Isola dei Famosi come concorrente. Da quel momento era nato un sodalizio artistico con Simona Ventura: nel 2010 infatti, Rossano ricoprì il ruolo di inviato mentre nel 2016 approdò in Honduras nuovamente come concorrente.

Il 49enne aveva lavorato anche nel “cinepanettone” Natale a Beverly Hills. Nel 2018 invece, era approdato a Ballando con le Stelle come ballerino per una notte. Rossano Rubicondi era anche uno degli ospiti fissi di Barbara d’Urso.

I messaggi di cordoglio

Tra le persone che in questo momento di dolore stanno ricordando l’attore, Elisabetta Gregoraci e Santo Pirrotta.

Poco dopo l’annuncio di Simona Ventura, sui social in molti hanno lasciato un messaggio d’affetto indirizzo all’ex marito di Ivana Trump. La notizia della scomparsa di Rossano Rubicondi è arrivata come un fulmine a ciel sereno, poiché nessuno era a conoscenza che l’attore fosse presumibilmente malato da tempo.

I fan ricordano il 49enne per i momenti esilaranti regalati all’Isola dei Famosi.

C’è chi ha deciso di lasciare solamente un cuoricino, chi ha speso qualche riga in più e chi si è detto dispiaciuto per la prematura scomparsa. Dal momento che la notizia è stata battuta da poco da tutte le principali testate giornalistiche, non è ancora noto dove e quando verranno svolte le esequie del compianto Rossano Rubicondi.