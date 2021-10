Nella serata del 29 ottobre si è diffusa la notizia della morte di Rossano Rubicondi. Attore, modello e personaggio tv, Rubicondi viene ricordato da molti telespettatori in Italia per aver partecipato a L'Isola dei Famosi. Aveva 49 anni.

A dare annuncio della sua scomparsa è stata per prima dalla conduttrice storica del reality, Simona Ventura, tramite un messaggio sui social.

L'isola dei famosi, è morto Rossano Rubicondi

Nella serata di venerdì 29 ottobre 2021, Simona Ventura ha dato annuncio via Twitter della scomparsa dell'amico Rossano Rubicondi.

Aveva partecipato come concorrente a L'isola dei famosi condotta dalla Ventura nel 2008, per poi fare un "salto di qualità" due anni più tardi: nel 2010 era stato infatti inviato del reality. Nel 2012 inoltre la sua esperienza in Honduras era ripetuta nel ruolo di concorrente, finendo però per durare solo due puntate, a causa di sopraggiunti motivi personali.

A livello di vita privata, Rubicondi era stato il quarto marito di Ivana Trump, ossia la ex moglie di Donald Trump, che poi sarebbe diventato presidente degli Stati Uniti d'America.

Inoltre durante l'edizione de L'Isola dei Famosi del 2008 fece discutere un presunto flirt di Rossano con Belen Rodriguez, che ai tempi era fidanzata col calciatore Marco Borriello.

L'annuncio di Simona Ventura sulla morte di Rossano Rubicondi

Nel suo tweet in cui annuncia la morte di Rossano Rubicondi, Simona Ventura ha rilasciato delle parole d'addio sentite, in ricordo dell'amico venuto a mancare all'età di 49 anni in data 29 ottobre 2021.

"Rossano, grazie per il percorso fatto insieme, per i litigi, le incazzature ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme.

Fai buon viaggio RiP #rossanorubicondi", sono le parole riportate sul profilo Twitter di Simona Ventura.

Rossano Rubicondi, trapelano le possibili cause della morte

L'annuncio della scomparsa di Rossano Rubicondi sta facendo il giro del web, dove molti internauti, soprattutto tra i telespettatori de L'isola dei famosi, stanno scrivendo in queste ore migliaia di messaggi d'addio online al compianto showman.

Intanto Roberto Alessi, il direttore di Novella 2000, ha parlato dei motivi della morte di Rossano, scrivendo un pensiero dedicato a lui: “Sono sconvolto e addolorato. Molto addolorato. È morto Rossano Rubicondi e aveva solo 49 anni. Pare cancro, alla pelle, un melanoma”.