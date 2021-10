L'appuntamento con la fiction Fino all'ultimo battito prosegue con successo nella prima serata di Rai 1. Le anticipazioni ufficiali rivelano che questa prima fortunata stagione della serie che vede protagonisti Marco Bocci, Bianca Guaccero e Violante Placido, sta per giungere al termine e il finale si preannuncia ricco di sorprese e colpi di scena. Occhi puntati in primis su Diego che si ritroverà a fare i conti con una terribile notizia, che lo porterà a cadere in un vortice di disperazione.

Anticipazioni Fino all'ultimo battito, trama sesta e ultima puntata 28 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti il gran finale di Fino all'ultimo battito, prevista per giovedì 28 ottobre in prime time dalle 21:30 circa su Rai 1, rivelano che per Davide la situazione si metterà decisamente male e ancora una volta, si ritroverà a fare i conti con la perfidia di Cosimo, che non gli lascerà scampo.

A farne le spese in tutta questa terribile vicenda che vede coinvolto il medico interpretato da Marco Bocci, sarà Rocco che si ritroverà in coma.

L'uomo, infatti, è stato investito su ordine del malavitoso Cosimo e, proprio per questo motivo, si ritroverà in un letto d'ospedale, a lottare per sopravvivere.

Un durissimo colpo per Diego: gli spoiler della sesta puntata finale della fiction rivelano che Mancini apparirà a dir poco disperato e incredulo per quello che sta accadendo, devastato dall'idea che Rocco possa non farcela.

Rocco rischia la vita, Davide disperato: trama 28 ottobre

Sarà proprio dopo questa terribile situazione in cui si troverà Rocco che Davide deciderà di confessare tutta la verità anche a Elena.

Le anticipazioni riguardanti l'ultima puntata della fiction, in programma giovedì 28 ottobre, rivelano che Diego finalmente rivelerà alla sua amata tutto quello che è accaduto nel corso di questi mesi, mettendola al corrente delle pressioni subite da Cosimo.

Insomma una sesta puntata conclusiva di Fino all'ultimo battito che promette molto bene dal punto di vista della trama e dei colpi di scena e che sicuramente non deluderà le aspettative dei numerosi fan e spettatori.

Si pensa già alla seconda serie di Fino all'ultimo battito

Intanto, però, resta da capire quello che sarà il futuro ufficiale della fiction, dopo l'ultima puntata del 28 ottobre.

La protagonista Bianca Guaccero, in una recente intervista, aveva svelato che presto sarebbe ritornata sul set di questa serie per girare le nuove puntate della seconda stagione.

Tuttavia, da parte della Rai non sono arrivate ancora conferma ufficiali ma, non si esclude, che i vertici della tv di Stato possano esprimersi dopo la messa in onda del gran finale della prima serie.