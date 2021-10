Il Grande Fratello Vip 6 prosegue la sua messa in onda su Canale 5 con la doppia puntata serale, in programma il lunedì e il venerdì sera. Dopo il buon successo delle puntate trasmesse fino a questo momento, pare che in casa Mediaset abbiano scelto di far proseguire il reality show ancora per diversi mesi, andando così oltre la finale prevista inizialmente per il mese di dicembre. Come è già successo nella quinta edizione vinta da Tommaso Zorzi, anche quest'anno i concorrenti resteranno in casa fino ai primi mesi del prossimo anno.

Ascolti positivi e in crescita per il Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, in queste settimane di messa in onda su Canale 5, il Grande Fratello Vip 6 ha ottenuto dei buoni risultati dal punto di vista dell'auditel, con una media che di lunedì sera sfiora la soglia del 20% di share.

Dati in crescita anche per quanto riguarda le puntate del venerdì, che inizialmente facevano fatica a imporsi nella sfida del prime time.

Col passare delle settimane, però, i dati d'ascolto sono cresciuti fino ad arrivare al picco del 18% registrato la scorsa settimana.

Insomma dati confortanti che, secondo quanto riportato da Dagospia, avrebbero spinto i vertici Mediaset a far proseguire l'avventura ben oltre il mese di dicembre.

Retroscena programmazione GF Vip 2021: ecco quando finirà la sesta edizione

Il sito, infatti, ha svelato un retroscena legato alla programmazione del Grande Fratello Vip: il reality show non chiuderà i battenti prima di Natale, con la proclamazione del vincitore assoluto, ma proseguirà anche nel corso dei primi mesi del 2022.

Al momento, infatti, la messa in onda del GF Vip sarebbe in programma fino alla fine del mese di febbraio.

Tale decisione, ovviamente, porterà all'ingresso di nuovi concorrenti, che nel corso delle prossime settimane varcheranno la soglia della porta rossa di Cinecittà, pronti a mettersi in gioco per vivere questa esperienza all'interno della casa.

Nuovi concorrenti in arrivo nella casa del GF Vip

Chi saranno i nuovi concorrenti che si metteranno in gioco nel corso delle prossime settimane all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6?

Al momento non si hanno ancora notizie certe, anche se alcuni rumor parlano di un possibile approdo nel cast di Antonella Fiordelisi, influencer che, qualche tempo fa, è stata al centro del gossip per la sua storia d'amore con Francesco Chiofalo, noto al pubblico per la sua partecipazione al reality show Mediaset, Temptation Island.