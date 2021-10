Con le puntate de Il Paradiso delle Signore che andranno in onda dal 1° al 5 novembre 2021, inizierà una nuova settimana di emozioni all'interno del grande magazzino milanese. Gli spoiler rivelano che i nuovi episodi saranno ricchi di colpi di scena. Le bugie di Giuseppe arriveranno a capolinea: Agnese scoprirà che ha completamente terminato tutti i risparmi di una vita. Tuttavia la sarta inizierà a indagare sul marito. Tina invece continuerà a mentire a Vittorio sulla registrazione del musicarello. Una volta ascoltata la demo, però, il direttore del Paradiso inizierà a insospettirsi.

Spoiler Il Paradiso 6, Tina mente a Vittorio

Durante le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, trasmesse dal 1° al 5 novembre, Tina continuerà a nascondere ai suoi genitori la verità sulla sua malattia. Intanto Vittorio riascolterà la registrazione del brano del musicarello e nutrirà qualche perplessità sulla voce della giovane Amato. Dopo l'incontro con Ezio, Gloria confiderà a Ferraris degli accordi presi con l'ex marito: i due hanno deciso di non dire nulla a Stefania per evitare complicazioni. Intanto Agnese apprenderà qualcosa di sconcertante: il marito ha prosciugato il libretto contenente tutti i risparmi. Prima di puntare il dito su di lui, però, la sarta vorrà essere certa di quanto scoperto.

Casualmente Don Saverio sentirà una telefonata tra Giuseppe e Petra. L'uomo capirà che nel comportamento di Giuseppe c'è qualcosa che non va, così lo esorterà a raccontare alla moglie la verità sugli ammanchi nel libretto.

Il Paradiso delle Signore, Gemma si candida come Venere

Le trame dei nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore, in onda dal 1° al 5 novembre, rivelano che Paola deciderà di andare via dall'atelier per dedicarsi interamente alla sua maternità.

Il Paradiso si troverà quindi con una Venere in meno e si apriranno le selezioni. Ad apprendere la notizia sarà Gemma, che non perderà l'occasione per presentarsi al grande magazzino per candidarsi come commessa. Dopo aver ascoltato a lungo la demo, Vittorio cercherà di andare in fondo alla questione. Dopo aver capito che Tina sta mentendo, il direttore del grande magazzino chiederà a Beatrice di delle ricerche nelle sale di registrazione.

Intanto Salvatore proverà a convincere Tina a confessare la verità a Vittorio, soprattutto dopo aver scoperto che il direttore si è esposto anche economicamente per la buona riuscita del film. A quel punto la giovane Amato si recherà a casa Conti e racconterà tutta la verità a Vittorio. Intanto Flora inizierà a indagare sul legame di suo padre con la famiglia Guarnieri. La stilista vorrà saperne di più sulle accuse nei confronti di Adelaide e del commendatore da parte di Cosimo Bergamini.