Le prossime puntate de Il Paradiso delle Signore saranno ricche di colpi di scena e novità. Negli episodi che andranno in onda su Rai 1 dal 1° al 5 novembre, verranno trattate le vicende che ruotano attorno alla famiglia Colombo. In particolar modo, Gloria ed Ezio si accorderanno e saranno propensi a non rivelare la verità a Stefania, riguardo l'identità di sua mamma. Moreau e Colombo, infatti, continueranno a fare credere alla loro figlia che la madre è morta anni prima. Inoltre, la capocommessa del Paradiso confiderà ad Armando quanto ha deciso con il papà di sua figlia.

Nel frattempo, Paola, a causa della gravidanza, lascerà il lavoro e, pertanto al Paradiso mancherà una commessa. Gemma, venendo a sapere delle selezioni per diventare Venere, si presenterà alle selezioni.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni: Gloria ed Ezio nascondono la verità a Stefania

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, Gloria Moreau ed Ezio Colombo avranno un confronto, durante il quale prenderanno una decisione importante riguardo alla loro figlia Stefania. In particolar modo, la capocommessa del negozio di moda e suo marito preferiranno continuare a nascondere la verità alla Venere, evitando di raccontarle quanto accaduto in passato. I genitori di Stefania, infatti, non riveleranno alla figlia che sua mamma non è morta e che ha abbandonato il tetto coniugale per proteggere la sua famiglia.

Il Paradiso delle signore: Gloria racconta ad Armando quanto ha concordato con Ezio

Dopo essersi accordata con Ezio Colombo, Gloria Moreau racconterà l'accaduto al suo amico fidato Armando. In particolar modo, la capocommessa rivelerà a Ferraris che la decisione presa con il suo ex marito è stata dettata da un unico pensiero, ossia fare del bene a Stefania.

Infatti, i due genitori della Venere riterranno più opportuno che la loro figlia non venga a conoscenza della verità.

Il Paradiso delle signore: la figliastra di Ezio vuole diventare una Venere

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, la figliastra di Ezio scoprirà che nel negozio di moda di Milano verranno fatte le selezioni per cercare una Venere.

Infatti, Paola, in dolce attesa, lascerà il lavoro e, pertanto, dovrà essere cercata una nuova commessa per sostituirla. Gemma si presenterà ai colloqui per provare a diventare una dipendente di Vittorio Conti. La figlia di Veronica sarà convinta di riuscire a ottenere il posto di lavoro. Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore, per capire come proseguiranno le vicende della famiglia Colombo e se Ezio e Gloria riusciranno a tenere nascosta la verità a Stefania.