Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 15:45 su Rai Uno. Le anticipazioni dell'episodio che andrà in onda il 28 ottobre preannunciano importanti novità. Ezio, sebbene ami Veronica, rimarrà turbato dall'incontro con Gloria. I due hanno avuto una conversazione drammatica riguardo a ciò che è successo anni prima. Nonostante covi rancore nei suoi confronti, Colombo non riesce a non pensare alla moglie. Al contempo la contessa metterà in atto un subdolo piano per mettere in difficoltà Marcello sul posto di lavoro.

Tuttavia l'idea malvagia della contessa fallirà, dato che Barbieri dimostrerà di sapersela cavare. Tina coinvolgerà Anna nella questione del demo per il film. Difatti la voce registrata sarà quella della signora Imbriani. Tina, intanto, cerca di guadagnare tempo nella speranza di migliorare con il problema alle corde vocali. Armando, da buon amico, parlerà con Ezio per cercare di farlo ragionare riguardo la richiesta avanzata a Gloria. Paola si sentirà poco bene, Gloria interverrà subito per soccorrerla, comprendendo i segnali di una gravidanza a rischio.

Il Paradiso, puntata 28 ottobre: Ezio in crisi

Gli spoiler dell'episodio de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda il 28 ottobre rivelano che Ezio penserà all'incontro avuto con Gloria. Fra i due c'è stata una conversazione molto drammatica, in cui hanno rievocato ciò che è accaduto anni prima.

Nonostante l'amore per Veronica, Colombo entrerà in crisi dopo aver scoperto che la moglie vive a Milano. Armando, vedendo la sua amica soffrire, deciderà di intervenire per intercedere per lei. Ferraris parlerà con Ezio cercando di farlo desistere dall'idea di costringere la moglie a scomparire.

Il Paradiso delle Signore, episodio 28/10: Adelaide vuole rovinare Marcello

Nel corso dell'episodio di giovedì 28 ottobre, la contessa architetterà un nuovo piano per allontanare Ludovica da Marcello. Adelaide, pertanto, metterà in difficoltà il giovane con la speranza che sbagli pubblicamente. Tuttavia il suo intento risulterà fallimentare, dato che Marcello reggerà molto bene la situazione.

Tina, intanto, coinvolgerà Anna nella questione del demo per il film. La giovane Imbriani accetterà di aiutare la sorella di Salvo. Dunque la voce registrata sarà quella di Anna e non della famosa cantante.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Paola si sente male, Gloria la soccorre

Paola avvertire un malore che farà preoccupare le sue colleghe. Gloria, da ex ostetrica, capirà subito che sono i sintomi di una gravidanza a rischio. Pertanto interverrà tempestivamente per evitare il peggio. Tina, intanto, spera che la terapia prescrittale dal medico faccia effetto, in modo da poter tornare quanto prima a cantare.