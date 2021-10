Nelle puntate de Il Paradiso delle Signore che stanno andando in onda su Rai 1, i telespettatori stanno conoscendo la nuova compagna di Ezio Colombo, Veronica e sua figlia Gemma. Il papà di Stefania si è rifatto una vita dopo la fine del suo matrimonio con Gloria e, prossimamente, i due ex coniugi si rivedranno. Al momento non è chiaro cosa accadrà fra il direttore commerciale della Palmieri e la capocommessa del negozio diretto da Vittorio Conti. Inoltre, non è chiaro anche se Stefania scopra la verità su sua mamma.

Il Paradiso delle signore: Ezio e Gloria si incontrano dopo tanti anni

Ezio è rientrato a Milano per intraprendere una nuova sfida professionale con Umberto e per essere più vicino a sua figlia Stefania. Inoltre, in base a quanto già andato in onda sul piccolo schermo, il papà della Venere è andato a vivere a casa Colombo con la sua nuova compagna e Gemma. Ezio ha nascosto la verità a Stefania, non rivelandole che in realtà sua mamma non era morta. Infatti, la giovane Colombo ha sempre saputo che sua madre era deceduta, quando in realtà aveva abbandonato il tetto coniugale. Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore ci sarà un vero e proprio colpo di scena perché Ezio e Gloria si rivedranno.

Il Paradiso delle signore, trame prossime puntate

Grazie ad uno scatto e alle anticipazioni di quanto accadrà a Il Paradiso delle signore prossimamente, si è scoperto che Ezio e Gloria si incontreranno durante una serata. Nella fotografia diffusa in rete, infatti, gli ex coniugi saranno uno di fronte all'altro e, presumibilmente, questa immagine sarà della notte in cui si rivedranno per la prima volta dopo anni.

Infatti, la capocommessa del negozio di moda aveva abbandonato il tetto coniugale anni prima, per mantenere intatta la reputazione della sua famiglia.

Il Paradiso delle signore: Gloria ed Ezio si rivedono

L'incontro di Gloria ed Ezio, al momento, non sappiamo che conseguenze avrà nella storyline dei personaggi coinvolti. Infatti, nelle puntate attualmente in onda in televisione, il signor Colombo è impegnato sentimentalmente con Veronica e, rivedendo la sua ex moglie dopo così tanto tempo, potrebbe far riaffiorare i ricordi del passato insieme alla ex compagna.

Inoltre, al momento, non è chiaro se Stefania verrà a conoscenza della verità e se scoprirà che Gloria, la capocommessa che lavora con lei ogni giorno, è in realtà sua mamma. Non resta che attendere le prossime puntate de Il Paradiso delle signore per vedere il primo incontro fra i genitori di Stefania e cosa succederà ai membri della famiglia Colombo.