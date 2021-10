Continua ad accadere di tutto nelle vicende dello sceneggiato di origini turche intitolato Love is in the air (Sen Çal Kapimi), ma soprattutto a non mancare mai sono gli intrecci amorosi. Le anticipazioni dell’episodio che occuperà la rete ammiraglia Mediaset il 2 novembre 2021 a partire dalle ore 16:55 circa, raccontano che Ayfer Yildiz (Evrim Doğan) parecchio preoccupata per le imminenti nozze tra sua nipote Eda (Hande Erçel) e Deniz Saraçhan (Sarp Can Köroğlu) vorrà che Aydan Bolat (Neslihan Yeldan) e Seyfi Çiçek (Alican Aytekin) si adoperino in fretta per scongiurarlo.

L’obiettivo principale di Ayfer sarà quello di far saltare il lieto evento facendo tornare la giovane studentessa tra le braccia dell’architetto Serkan (Kerem Bürsin), che inizialmente non vedeva di buon occhio.

Anticipazioni Love is in the air, puntata del 2 novembre: Ayfer preoccupata dopo aver appreso dell’imminente matrimonio di Eda e Deniz

Nel corso dell’episodio della soap opera di successo che verrà trasmesso su Canale 5 martedì 2 novembre come sempre dopo la fascia pomeridiana del reality Grande Fratello Vip 6 e prima della trasmissione Pomeriggio 5, oltre a Serkan anche Ayfer inizierà a non nascondere il suo turbamento quando saprà che il matrimonio di sua nipote Eda e Deniz si sta avvicinando.

La signora Yildiz, decisa a impedire alla giovane studentessa di commettere il più grande sbaglio della sua vita sposando una persona che non ama, non perderà tempo per darsi da fare servendosi della complicità di Aydan e Seyfi per far riavvicinare Eda e il ricco architetto Bolat.

Ayfer e Aydan si rivolgono all’erborista Safiye su consiglio di Seyfi, Ceren e Melek alleate con Eda

A questo punto Ayfer e Aydan speranzose di vedere Serkan ed Eda di nuovo innamorati l’uno dell’altra, si recheranno su consiglio di Seyfi da un’amica erborista chiamata Safiye, che proporrà di utilizzare delle erbe apposite per scongiurare il malocchio con il fine di consentire all’architetto e alla paesaggista di tornare a essere una coppia.

La zia di Eda e la signora Bolat decideranno di fare una torta e di inserire al suo interno la miscela per farla prendere alla giovane studentessa e a Serkan. Aydan per convincere suo figlio e Eda ad accettare l’invito a cena, si farà venire in mente un’idea geniale.

Nel contempo Ceren (Melisa Döngel) dopo aver fatto pace con Eda, tornerà ad aiutarla a portare avanti la sua battaglia per riavere al suo fianco Serkan insieme a Melek (Elcin Afacan). Serkan ed Eda si ritroveranno grazie allo stratagemma di Ayfer e Aydan, dopo aver assaggiato il dolce preparato dalle due donne?