La soap opera iberica Una vita, continua a fare compagnia ai telespettatori di Mediaset.

Negli episodi che andranno in onda su Canale 5 dal 1 al 7 novembre 2021, Genoveva Salmeron vorrà farla pagare a tutti i costi a Javier Velasco, dopo aver appreso che ha cercato di sbarazzarsi di Felipe Alvarez Hermoso con l’aiuto di Laura Alonso.

Antonito Palacios invece, una volta diventato un politico a tutti gli effetti, verrà screditato nel peggior modo possibile.

Una vita, spoiler al 7/11: Genoveva apprende che Felipe ha lottato tra la vita e la morte a causa di Velasco

Nel corso delle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 da lunedì 1 a domenica 7 novembre, Javier Velasco minaccerà nuovamente Laura, ma questa volta le dirà che - qualora lei non dovesse mettere fine all’esistenza di Felipe - a pagarne le conseguenze sarà sua sorella Lorenza.

Intanto Alvarez Hermoso, avendo perso la memoria, crederà che Genoveva si una donna della carità, e che Ramon sia l’assassino della sua defunta moglie Celia.

Felipe sempre più preso da Genoveva sarà deciso a viaggiare con lei: quest’ultima dopo la proposta del marito, non avrà altra scelta oltre a quella di ammettere a Velasco di non aver smesso di amare colui che ha sposato quando la ricatterà.

Salmeron per non mettersi contro il suo alleato, gli assicurerà che a breve si allontanerà di nuovo da Alvarez Hermoso: nonostante ciò Velasco non nasconderà la propria evidente gelosia nei confronti della darklady.

Javier ordinerà a un suo scagnozzo di inscenare una rapina nell’appartamento di Genoveva, per far in modo che la stessa non si trovi al fianco di Felipe in ospedale, quando Laura dovrà portare a termine il suo incarico.

Dagli spoiler si evince che proprio nel momento in cui la domestica sarà in procinto di soffocare Alvarez Hermoso, farà il suo ingresso nella stanza Salmeron: quest’ultima non appena saprà che suo marito ha lottato tra la vita e la morte a causa dello zampino di Javier, sarà decisa a vendicarsi.

Felicia rifiuta la proposta di nozze di Marcos, Antonito messo in cattiva luce

Intanto Camino affranta per la morte del marito Ildefonso, si rifiuterà di accettare l’eredità che le spetterà di diritto: a cercare di far cambiare idea alla fanciulla sarà sua madre Felicia, che insisterà sino a farsi odiare ancora di più. Camino confiderà a Anabel di amare Maite, mentre Felicia farà una telefonata dal contenuto misterioso dalla bottega di Lolita. La signora Pasamar dopo aver venduto il suo ristorante non accetterà la proposta di nozze di Marcos, che in preda alla disperazione vorrà tornare a vivere in Messico con la figlia. A questo punto Felicia chiederà a Camino di trasferirsi a Santander con lei, ricevendo un netto rifiuto.

Nel contempo Antonito dopo essersi rivolto ad Aquilino un guaritore di Cabrahigo, su consiglio della moglie Lolita smetterà di avere qualsiasi paura quando parlerà in pubblico. Purtroppo un reporter farà delle foto ad Antonito quando avrà indosso la collana di Aquilino e due rametti di rosmarino in mano: gli scatti finiranno sui giornali. Dopo aver destato scandalo, il marito di Lolita verrà convocato dai vertiti del partito conservatore. A questo punto Antonito su consiglio di Armando, scriverà una lettera al giornalista che l’ha messo in cattiva luce.

Intanto Servante dopo aver chiesto a Palacios di far parte del suo partito, farà delle promesse politiche a tutti i suoi conoscenti.

A fissare un appuntamento con Aquilino sarà anche Bellita, per farsi dare un rimedio per il suo mal di gola: Del Campo, convinta di essere guarita, accetterà l’offerta dell’impresario Pepe Caro.

Intanto Alodia suggerirà a Bellita di non usare l’unguento che le ha consigliato l’uomo originario di Cabrahigo: la signora Del Campo sbaglierà a non ascoltare la domestica poiché la sua voce peggiorerà più del dovuto, infatti suo marito arriverà a temere seriamente per la sua carriera.