Quella di Pomeriggio 5 in onda il 21 ottobre su Canale 5 è stata decisamente una puntata scoppiettante. La padrona di casa Barbara D'Urso, si è ritrovata a dover fronteggiare un incidente in diretta, avvenuto mentre era in onda sulla rete ammiraglia Mediaset con il suo talk show quotidiano. Come ha spiegato lei stessa, c'è stato lo scoppio di un vetro che ha scatenato un piccolo caos in studio, costringendo la d'Urso a un piccolo cambio programma.

Incidente in diretta tv da Barbara d'Urso: ecco cosa è successo a Pomeriggio 5

Nel dettaglio, Barbara d'Urso durante la diretta di Pomeriggio 5 trasmessa il 21 ottobre su Canale 5, è apparsa a un certo punto circondata da diverse persone che prestano servizio a Mediaset.

Il motivo? Lo scoppio di un vetro in diretta tv ha causato panico in studio. Il tutto è successo mentre il personale tecnico stava posizionando i consueti due tavoli che compaiono in studio durante la seconda parte del talk show, quando entrano i vari analisti per commentare i fatti di attualità e cronaca del giorno.

"C'è stato uno scontro ed è scoppiato uno dei vetri, per cui vedete le nostre amate donne che puliscono lo studio", ha ammesso la conduttrice che ha voluto testimoniare e raccontare tutto in diretta televisiva, senza nascondere nulla al suo amato pubblico.

Barbara d'Urso racconta in diretta l'incidente avvenuto in studio

E così, mentre le donne delle pulizie raccoglievano il vetro esploso in studio durante la diretta di Pomeriggio 5, la conduttrice ha colto la palla al balzo anche per ringraziare tutte le persone che lavorano quotidianamente a Mediaset e che si occupano della pulizia degli studi e dei camerini dei vari artisti.

Anche gli analisti che erano presenti in studio, non hanno nascosto di essersi spaventati nel momento in cui c'è stata l'esplosione di questo vetro.

Enrica Bonaccorti, presente in trasmissione per prendere parte al talk show di Pomeriggio 5, ha ammesso di aver sentito un vero e proprio "scoppio", che l'ha spaventata.

Insomma un incidente nel bel mezzo della diretta di oggi che, tuttavia, è stato subito fronteggiato del migliore dei modi dalla padrona di casa.

Ascolti in calo per Pomeriggio 5 su Canale 5

Intanto, Pomeriggio 5 continua a far fatica a imporsi dal punto di vista auditel. Questa nuova stagione del talk show, complici i cambiamenti che sono stati richiesti dai vertici di Mediaset (tra cui l'abolizione del segmento dedicato al gossip), non sta ottenendo dei risultati brillanti.

La media del talk show condotto da Barbara d'Urso risulta essere del 13-14% di share con poco più di un milione e mezzo di spettatori. Numeri che permettono a La Vita in diretta di avere la meglio nella gara ascolti del pomeriggio.