Barbara D'Urso furiosa a Pomeriggio 5. Nel pomeriggio del 15 ottobre, nel corso della nuova puntata del talk show in onda tutti i giorni su Canale 5, la padrona di casa non ha gradito il modo di fare dei suoi ospiti in studio ed è intervenuta in prima persona, in maniera molto forte. Più volte, infatti, Barbara ha provato ad attirare l'attenzione dei suoi opinionisti chiedendo loro di non accavallarsi e di rispettare le sue richieste ma, di fronte alla loro mancanza di rispetto, la conduttrice ha perso le staffe.

Caos in studio a Pomeriggio 5 e Barbara d'Urso appare furiosa

Nel dettaglio, durante la puntata di Pomeriggio 5, la conduttrice con i suoi ospiti presenti in studio è tornata a parlare dell'obbligatorietà del Green Pass e in collegamento ha avuto un'estetista che ha scelto di chiudere il suo locale per protesta.

Gli ospiti in studio, tra cui Paolo Brosio e Antonio Caprarica, hanno cominciato a discutere in maniera piuttosto animata di questo argomento.

Le loro voci si sono accavallate, al punto che per Barbara d'Urso è diventato quasi impossibile riuscire a gestire nel migliore dei modi il collegamento e il talk show che si stava svolgendo in diretta a Pomeriggio 5.

Così la presentatrice ha cercato in tutti i modi di attirare l'attenzione dei suoi opinionisti presenti in studio, chiedendo loro di rispettare le sue decisioni e di fare silenzio, dato che avrebbe dato lei la parola.

'Non va bene così': Barbara d'Urso sbotta in diretta e fa spegnere i microfoni

Sia Brosio che Caprarica, però, sono andati avanti senza sosta e a quel punto la reazione della conduttrice partenopea non è stata affatto delle migliori. D'Urso, infatti, è apparsa furiosa e visibilmente irritata dal modo di fare dei suoi ospiti che le stavano mancando di rispetto.

"Per favore, devo far spegnere i microfoni? Regia per favore spegni i microfoni", ha sbottato la conduttrice e pochi secondi dopo il regista ha "zittito" le voci degli opinionisti.

"Paolo non va bene così, sono la padrona di casa e mi ascolti", ha proseguito ancora la d'Urso contro Brosio che chiedeva ancora la parola.

Ascolti in calo per Barbara d'Urso: il suo Pomeriggio 5 perde consensi

Insomma un venerdì decisamente turbolento per la padrona di casa di Pomeriggio 5, che in queste settimane sta facendo un po' fatica a imporsi sul pubblico del tardo pomeriggio con la nuova formula del suo talk show.

La media di Pomeriggio 5, infatti, si aggira sul 13% di share, mentre quella de La Vita in diretta, in onda nella stessa fascia oraria su Rai 1, arriva a toccare il 18% di share quotidiano, con picchi che in questo inizio stagione autunnale sfiorano anche il 20%.