Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne e le anticipazioni delle nuove puntate previste nel corso delle prossime settimane su Canale 5, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati come sempre sulle avventure sentimentali della dama torinese Gemma Galgani, la quale verrà soccorsa in studio dalla sua "nemica" Tina Cipollari. Ida, invece, si ritroverà a dover fare i conti con delle pesanti critiche e non la prenderà affatto bene.

Gemma in lacrime e Tina la 'soccorre': anticipazioni Uomini e donne 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne previste per questo 2021 su Canale 5, rivelano che per Gemma Galgani arriverà il momento della resa dei conti finale dopo la frequentazione di qualche settimana con Costabile.

Il cavaliere, sostiene che la dama torinese non sia realmente interessata a costruire qualcosa di serio e duraturo fuori dallo studio televisivo del programma di Maria De Filippi e per questo motivo deciderà di voltare pagina definitivamente.

Un duro colpo per Gemma che si ritroverà nuovamente single e non riuscirà a trattenere le lacrime. Immediata la reazione di Tina Cipollari che, vedendola in difficoltà, correrà in suo soccorso.

Gli spoiler delle nuova puntate di Uomini e donne di questa stagione tv, rivelano che Tina arriverà da Gemma con un mega rotolone di carta, col quale potrà asciugare le lacrime versate in studio per Costabile.

Ida Platano sbotta e lascia le riprese di Uomini e donne

Una scena che torna a ripetersi nello studio di Uomini e donne, dato che già in passato l'opinionista di Uomini e donne si era presentata da Gemma con un rotolone, viste le sue numerose e costanti delusioni dal punto di vista sentimentale.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni delle nuove puntate del programma di Maria De Filippi, rivelano che ci sarà spazio anche per le novità legate al percorso di Ida Platano.

La dama, infatti, si ritroverà a dover fare i conti con un bel po' di critiche che le verranno rivolte contro in studio e la sua reazione non sarà affatto delle migliori.

I dubbi di Andrea Nicole: anticipazioni Uomini e donne 2021

Gli spoiler di Uomini e donne di questo 2021, rivelano che Ida di fronte alle accuse e alle critiche che le verranno mosse contro, deciderà di abbandonare le riprese del programma.

La dama, quindi, uscirà dallo studio infastidita da quello che viene detto sul suo conto. Occhi puntati anche sul trono classico.

Al centro dell'attenzione continua ad esserci la tronista Andrea Nicole, la quale continua a baciare Ciprian ma al tempo stesso non nasconde i suoi dubbi e le perplessità sulla lealtà e la sincerità del ragazzo.