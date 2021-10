All'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 è tempo di bilanci per Sophie Codegoni, l'ex tronista di Uomini e donne che sta vivendo un flirt in corso con il giovane Gianmaria Antinolfi. I due sono costantemente al centro dell'attenzione mediatica dopo che l'ex di Soleil Sorge ha scelto di chiudere la sua relazione con la fidanzata Greta per concentrarsi solo su Sophie che, dopo un tentennamento iniziali, si è poi lasciata andare. Tuttavia, nel corso delle ultime ore, è arrivata la doccia fredda per Gianmaria dato che Sophie ha troncato sul nascere questa love story.

Sophie e Gianmaria: è amore nella casa del GF Vip?

Nel dettaglio, le ultime settimane sono state ricche di colpi per i protagonisti del Grande Fratello Vip 6.

Sophie si è lasciata andare sempre più nei confronti di Gianmaria: i due hanno trascorso una notte insieme condividendo lo stesso letto e poi, successivamente, si sono lasciati andare anche a coccole e baci che non sono passati inosservati.

Addirittura, sulle note di "Vivo per lei", c'è stato un super bacio appassionante in casa, con tanto di stupore da parte di Alex Belli e Davide Silvestri, i quali credevano che ormai stesse nascendo una nuova coppia all'interno della casa di Cinecittà.

La dura reazione di Sophie che gela Gianmaria

Eppure, le ultime ore sono state a dir poco nefaste per Gianmaria Antinolfi, il quale ha dovuto fare i conti con una vera e propria doccia fredda da parte di Sophie, la quale ha scelto di mettere in chiaro le cose e di chiudere questa frequentazione.

L'ex tronista di Uomini e donne è apparsa molto delusa dal modo di fare di Gianmaria, dato che nel corso della giornata i due non si calcolerebbero più di tanto in casa, ma poi la sera il giovane imprenditore tornerebbe ad avvicinarsi all'ex tronista di Uomini e donne per avere la sua dose di "coccole quotidiane".

Una situazione che non piace per nulla a Sophie, la quale è stata molto diretta nel far presente a Gianmaria che tutto questo non porterà a nulla di buono nel loro rapporto.

L'ex tronista 'chiude' con Gianmaria al Grande Fratello Vip

"In me non può crescere nulla", ha sbottato l'ex tronista di Uomini e donne facendo riferimento al fatto che durante la giornata lei e Gianmaria si "ignorano" in casa.

"Mi viene il latte alle ginocchia", ha proseguito ancora molto dura Sophie parlando poi delle attenzioni e delle carezze che Gianmaria le dedicherebbe solo di sera, sul finire della giornata al Grande Fratello Vip.

"Resterà una cosa fisica e basta", ha chiosato Sophie mettendo così in chiaro le cose con Gianmaria e mettendo la parola fine a questa situazione. Ma sarà davvero così? L'ex tronista volterà pagina oppure no? Lo scopriremo nelle prossime ore.