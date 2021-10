Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne e le anticipazioni delle riprese puntate che andranno in onda durante il mese di novembre su Canale 5, rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena. Occhi puntati in primis sull'arrivo del nuovo tronista Matteo che si metterà in gioco (a sorpresa) per cercare la sua anima gemella. Spazio poi alle tormentate vicende sentimentali di Ida Platano, la quale deciderà di fare finalmente una scelta finale.

Arriva il nuovo tronista: anticipazioni U&D novembre 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne che andranno in onda nel corso del mese di novembre 2021 nei pomeriggi di Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per l'arrivo di un nuovo tronista.

Trattasi di Matteo Ranieri, ben noto al pubblico che segue la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, dato che lo scorso anno fu la scelta finale del tronista Sophie Codegoni.

Matteo ha preso parte ad una delle ultime registrazioni del programma di Canale 5: la redazione lo ha invitato facendogli credere che sarebbe stato l'ospite della puntata ma in realtà lo scopo finale era un altro.

Solo quando si trovava in studio, Matteo ha avuto modo di vedere un filmato che racchiudeva un po' le fasi salienti del suo percorso a Uomini e donne, coronato dalla scelta di Sophie Codegoni (attualmente tra le protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip) .

Matteo Ranieri nuovo tronista a sorpresa

Al termine di questo filmato, ecco che Maria De Filippi e gli autori di Uomini e donne, hanno chiesto a Matteo di partecipare alle vesti di nuovo tronista e quindi provare a cercare l'amore in trasmissione, dato che a distanza di un po' di mesi dalla fine della sua breve relazione con Sophie, è ancora single.

Matteo non si è nascosto di non sentirsi ancora pronto, ma ha deciso di gettarsi un capofitto in questa nuova esperienza nelle vesti di tronista.

E poi ancora, gli spoiler delle nuove puntate di Uomini e donne del mese di novembre 2021, rivelano che ci sarà spazio anche per un colpo di scena legato ad Ida Platano.

La scelta di Ida Platano poi l'addio: anticipazioni Uomini e donne

La dama, dopo vari tira e molla, ha scelto di andare via dalla trasmissione con Diego, il nuovo cavaliere che ha fatto breccia nel suo cuore.

Tutto sembrava ben sperare in un inizio idilliaco di questa storia d'amore ma alla fine non è andata proprio così. Gli spoiler delle puntate di Uomini e donne di novembre, rivelano che Diego non ha gradito uno scontro verbale che c'è stato in studio tra Ida e Tina.

Diego si è sentito escluso ed ha scelto così di chiudere la sua relazione con Ida, senza avere la possibilità di trascorrere un giorno insieme da fidanzati fuori dalla trasmissione di Maria De Filippi.