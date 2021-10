Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne, in programma per questo autunno 2021, rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena. Occhi puntati in primis sulle vicende di Gemma Galgani, la quale sembrava aver trovato un nuovo amore pronta a consolarla e a prendersi cura ma alla fine non è stato così. Spazio anche alle nuove vicende di Ida Platano, pronta a voltare pagina in maniera definitiva dopo l'addio di Marcello.

Gemma è stata lasciata di nuovo: anticipazioni Uomini e donne nuove puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne che andranno in onda tra ottobre e novembre 2021 in prima visione su Canale 5, rivelano che Gemma Galgani si ritroverà ancora una volta al centro dell'attenzione.

La dama, in queste ultime settimane, ha cercato di approfondire la frequentazione con il cavaliere Costabile che sembrava aver fatto breccia nel suo cuore.

Tuttavia, a distanza di qualche settimana dalle prime uscite, Gemma ha cominciato ad avere già dei dubbi sul conto del cavaliere, lamentandosi del fatto che sarebbe "poco presente" nel corso delle giornate e che non le manderebbe i messaggini del buongiorno e della buonanotte.

Accuse che non sono piaciute per niente a Costabile, il quale ha sbottato contro la dama torinese.

Costabile smaschera Gemma Galgani a U&D

Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che il cavaliere ha rivelato in studio di aver proposto a Gemma di viversi la loro favola d'amore lontani dalla trasmissione di Canale 5 e che le avrebbe chiesto anche di fare dei viaggi insieme.

La dama torinese, però, non ha accettato le proposte del cavaliere ed ecco che a quel punto Costabile ha cambiato idea sul suo conto, tanto da svelare in studio di voler chiudere la loro frequentazione e di essere disposto a cambiare pagina.

Insomma Costabile non si fiderebbe dei "no" di Gemma e l'ha accusata di essere interessata in primis alla visibilità mediatica che le regala il programma di Canale 5.

Ma non è finita qui, perché le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne di questo 2021, rivelano che ci sarà spazio anche per le nuove vicende della dama Ida Platano, reduce dalla fine della sua relazione con Marcello.

Ida ci riprova con Diego: anticipazioni Uomini e donne 2021

Ida riprenderà in mano le redini del suo percorso, desiderosa ancora una volta di riuscire a trovare la sua anima gemella.

E, nel corso dell'ultima registrazione del programma, la dama ha confessato di essere uscita con il cavaliere Diego. I due sono stati protagonisti di un'esterna romantica, al termine della quale c'è stato anche un intenso bacio che ha reso felice Ida.

Per quanto riguarda il trono classico, dopo la scelta di Matteo, proseguono i troni di Andrea Nicole e Roberta: al momento, infatti, non c'è stato l'arrivo di nuovi tronisti.