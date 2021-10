La registrazione di Uomini e donne del 3 ottobre è stata ricca di novità e colpi di scena per il trono over. Infatti, nel corso delle riprese, l'opinionista Tina Cipollari ha tirato, per l'ennesima volta, un secchio d'acqua addosso a Gemma Galgani. Inoltre, alcuni partecipanti del trono over hanno preso parte alla sfilata. Per quanto riguarda il trono classico, invece, non è stato presentato nessun nuovo tronista per sostituire Joele. In una delle ultime registrazioni, infatti, Milan aveva lasciato il programma di Canale 5, dopo avere preso un accordo con la sua corteggiatrice Ilaria.

Uomini e Donne, anticipazioni: Tina tira un secchio d'acqua a Gemma

Gemma Galgani non sta attraversando un periodo sereno a Uomini e Donne. Nelle ultime puntate andate in onda, infatti, la dama torinese si è lamentata con i cavalieri del parterre maschile, perché non la invitavano a ballare e, inoltre, nessun cavaliere era arrivato in studio per conoscerla. Anche con Tina Cipollari le cose, sembrerebbero non essere rose e fiori. Le anticipazioni presenti sul web, infatti, rivelano che, durante la registrazione del 3 ottobre, l'opinionista del dating show di Maria De Filippi ha fatto uno scherzo a Gemma, tirandole, ancora una volta, un secchio d'acqua addosso.

Uomini e Donne, trono classico: nessun tronista al posto di Joele

Per quanto riguarda il trono classico, invece, dopo che Joele Milan ha dovuto lasciare la trasmissione per avere preso un accordo di nascosto con la corteggiatrice Ilaria, durante la giornata di riprese non è arrivato nessun single per sostituirlo. Infatti, nel corso della giornata di riprese non è stato presentato nessun nuovo tronista.

Al momento, pertanto, non è chiaro se i tronisti rimasti nel programma di Canale 5 rimarranno tre per tutta la durata del percorso o se Joele verrà sostituito successivamente da un nuovo ragazzo.

Uomini e Donne: sfilata per il trono over

Per quanto riguarda il trono over, durante la registrazione di Uomini e Donne del 3 ottobre, c'è stata una sfilata.

Al momento, non è chiaro se si siano cimentate nella gara le dame o i cavalieri. Essendo la prima sfilata della nuova edizione del dating show di Maria De Filippi, è ipotizzabile che Gemma si sia cimentata in qualche performance originale e sia stata proprio l'esibizione di Galgani a suscitare l'idea di Tina Cipollari di tirarle, al termine, un secchio d'acqua. Non resta pertanto che attendere la messa in onda delle puntate registrate domenica 3 ottobre, per scoprire qualcosa in più sull'ennesimo scontro in studio fra Tina e Gemma e per vedere se è stata proprio la dama torinese ad essere la protagonista della sfilata.